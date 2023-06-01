Глаза-отражение души. Очень часто, когда мы смотрим на человека, то внимание акцентируем именно на ее глазах. Вообще именно глаза очень многое могут сказать о человеке. У каждого они разной формы, величины, цвета. Но иногда бывает такое, что человеку совсем не нравится тот цвет глаз, которым наделила ее природа. Тогда в голове возникает вопрос «А можно ли изменить цвет своих глаз?» Да, можно, и сейчас вы узнаете как используя однодневные линзы. 1. Самым распространенным способом изменить цвет являются линзы. Для того чтобы выбрать нужный вам цвет нужно точно определить ваш оттенок глаз. Если ваши глаза светлые, то нужно использовать темные линзы, если они темные, то вам лучше подойдут цветные. Лучше при этом проконсультироваться со специалистом. Я бы советовал купить acuvue transitions - эти линзы не сушат глаза и очень комфортны. 2. На некоторое время изменить цвет глаз вам поможет макияж и одежда. Для этого просто подберите одежду и макияж подходящий именно для вашего цвета глаз. Этот способ самый безвредный и простой. 3. Чтобы изменить цвет от светлого до темного вам могут помочь глазные капли, имеющие в себе аналоги гормона простагландина F2а. Но для того чтобы применять этот способ необходимо посоветоваться с врачом. Также нужно заметить то, что эти капли достаточно дороги и не все люди могут позволить себе их купить, чтобы просто изменить цвет глаз. 4. Бывает также такое, что цвет глаз меняется во время болезни. В какую сторону изменится цвет глаз неизвестно. Глаза могут стать и темными, и наоборот светлыми. 5. Изменить цвет с голубого на коричневый можно с помощью лазерной коррекции цвета. Назад цвет глаз вернуть уже нельзя, однако никакого вреда для зрения эта операция не приносит. Поскольку этот метод является достаточно «молодым» то могут быть некоторые последствия, о которых еще сейчас неизвестно. Поэтому нужно хорошо подумать, прежде чем выбирать именно этот метод. 6. Одним из весьма неординарных и даже чем-то забавных способов является медитация. Для этого советуют удобно сесть на кресло или диван и расслабиться. При этом думать нужно только о цвете, в который хотите «перекрасить» глаза. Все внимание сфокусируйте именно на этом, не отвлекаясь на внешние раздражители. Упражнение должно продолжаться 20-30 минут. Заниматься советуют длительное время, можно даже два раза в день. 7. Многие люди замечают, что цвет глаз меняется с возрастом. Большинство малышей имеют голубые глаза, а когда они подрастают, то цвет может измениться на любой другой. Прежде чем переходить к какому-либо из этих способов хорошо подумайте действительно ли вам это нужно. Ведь может быть такое, что изменив ваш натуральный цвет глаз, вы будете разочарованы, а вернуть все назад уже будет невозможно. Поэтому, цените то, что вам дала природа, а изменить все вы еще успеете.