В нашей компании вы сможете заказать любые виды работ к которым относится токарная обработка на станках. Мы уже долгое время занимаемся оказанием подобного рода услуг и изготовим необходимую вам деталь в самые кратчайшие сроки. Если вам необходимо, то помимо непосредственного изготовления деталей, мы можем составить все нужные для этого чертежи и уточнить все нюансы, это поможет заказчику, в случае если у него нет своих специалистов для этой работы. Кстати фрезерная обработка металла чпу у нас тоже есть.

Токарные работы по металлу

Мы всегда рады новым клиентам и готовы заняться изготовлением деталей, как по стандартному размеру, так и по размерам заказчика. Также хочется сказать, что токарная обработка может быть из любого материала, чугуна, нержавейки, стали и так далее. Если заказчику необходимо, то мы готовы выполнить его заказ даже из пластика, ведь у нас самое лучшее оборудование.

Какие именно работы вы можете заказать в нашей компании:

В первую очередь, конечно же, начать можно с самого простого, это нарезка резьбы любой сложности и шага, она может быть нарезана как наружной части детали, так и с внутренней. Мы обработаем металл и нарежем канавки в необходимых для этого местах. Если вам нужна расточка какого либо элемента, то наша компания с радостью поможет вам в этом.



Также мы можем вам помочь в торцевании различных деталей и накатке рельефа. Конечно упоминать о самой обработке металла, его развертывании вовсе не стоит, ведь это самое элементарное в данной сфере. Абсолютно вся работа по изготовлению деталей производится на новейшем оборудовании настоящими профессионалами своего дела, которые не один год нарабатывают свой опыт и знают толк в этом деле. Наши специалисты не только имеют хороший навык и профессионализм, но и повышают его с каждым днем, посещая специальные конференции.

Изготовление деталей из металла на токарных станках

Если необходимо, то сотрудники нашей компании готовы взяться за производство серийных деталей. Благодаря нашему опыту наши клиенты доверяют нам изготовление различных частей от двигателей, тормозной системы, трансмиссии и других довольно сложных деталей, которые необходимо не просто точно изготовить по размерам, а сделать это так, чтобы они потом могли долго работать. Мы гарантируем своим клиентам самое высокое качество в выполнении деталей, подготовке металла изготовим ваш заказ в самые короткие сроки.