Предлагаем вашему вниманию один из самых популярных курортов Краснодарского края - курортный поселок Лоо. Этот поселок является частью большого Сочи, а поэтому не лишен должной инфраструктуры. Курорты Краснодарского края вообще популярны. В последнее время все больше наших соотечественников вбирают для отдыха именно курорты Краснодарского края. И это не удивительно. Местный климат ничем не уступает средиземноморским курортам, и даже более того в некоторых аспектах превосходит их. Курортный поселок Лоо может предложить все условия для полноценного отдыха туристов. Почему для отдыха в 2015 году стоит выбрать именно Лоо? На это есть несколько причин. Курортный поселок Лоо расположен на берегу черного моря и является частью национального парка. Соответственно, такой же красивой и живописной природы вы не встретит больше нигде. Приятный местный климат содействует полноценному отдыху и приятному времяпрепровождению. Для того, чтобы попасть на отдых в Лоо вам не нужен загранпаспорт так как вы не покидаете пределов страны. Это пусть и не главный, но для кого-то довод, чтобы отправиться отдыхать на курорты Краснодарского края и поддержать именно отечественные курорты. В 2015 году немаловажным является и экономическая ситуация, которая сложилась в нашей стране в этом году. Учитывая нынешний курс валюты за границей придется заплатить в два раза больше, чем это стоило в прошлом году. Да и ехать в страны, которые принимают санкции против нашей страны и начинают все более агрессивную риторику не очень лестно. Как добираться до Лоо? Существует несколько различных способов попасть в Лоо. Добравшись до Сочи вы можете сесть на рейсовый автобус, который и довезет вас до места назначения. Если вы собираетесь ехать на поезде, то вам нужно не пропустить станцию Лоо, которая находиться непосредственно перед городом Сочи. Тем туристам, которые летят самолетом нужно будет скоординировать свой маршрут, так как ближайший к Лоо аэропорт находится в Адлере. Из Адлера вы сможете добраться до Лоо на поезде, рейсовом автобусе или на такси (но этот вариант будет стоить вам значительно дороже, хотя и сэкономит время). Предрассудки относительно отечественных курортов Раньше было очень много предрассудков, что на наших курортах все хуже, сервис не соответствует стандартам и там где нас нет трава зеленее. К счастью с каждым годом эти стереотипы уходят в прошлое. Наша страна принимала Олимпийские игры и все международные делегации остались довольны уровнем комфорта и сервиса. По материалам beregsun.ru.