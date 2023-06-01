В знойные деньки водоемы манят прохладными объятиями, мы с удовольствием погружается в них. А через несколько дней веселого общения с водной стихией обзаводимся осиплостью, изматывающим першением в горле, надрывным сухим кашлем. Здесь виноваты и всесезонно активные вирусы, и перепады температур, и вредные привычки: любовь к спиртным напиткам, курение. Первый симптом фарингита — сильное воспаление слизистых глотки, заявляющее о себе болью при любом движении (особенно при сглатывании слюны), царапанием в горле. Температура повышается незначительно: до 37-37,5°С. Сильно изменяется голос, он делается неприятным, грубым, резким. Если фарингит вовремя не начать лечить, к нему добавится ринит, поражающий оболочки носоглотки. В дальнейшем болезнь примет хроническую форму, заключающуюся в постоянном скоплении в верхних дыхательных путях вязкой слизи, которую приходится бесконечно откашливать. Классический ларингит у взрослых, как правило, становится последствием недолеченной простуды. Выражается он в утолщении голосовых связок, отеке слизистых, увеличивающейся сипоте. Горло при ларингите сильно воспалено, покрыто слизью, гнойничками, больного мучает лихорадка. Недуг без переохлаждения является профессиональным заболевание учителей, певцов, ведущих, дикторов. И тут будет полезен и откашливатель и аппарат ивл. В обоих случая первые дня три лучше вовсе не говорить, отказаться от острых блюд, спиртного, курения. Показано обильное питье: теплая минеральная вода без газа, травяные сладкие отвары (шиповник, мята, ромашка), молоко с медом. Необходимо соблюдать постельный режим, через каждые два часа проводить содовые полоскания, промывать пазухи термальной (или сдобренной морской солью) водой. По материалам mediflexclinical.ru.