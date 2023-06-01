 Откашливатель » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Откашливатель

Откашливатель

Сегодня, 04:25

В знойные деньки водоемы манят прохладными объятиями, мы с удовольствием погружается в них. А через несколько дней веселого общения с водной стихией обзаводимся осиплостью, изматывающим першением в горле, надрывным сухим кашлем. Здесь виноваты и всесезонно активные вирусы, и перепады температур, и вредные привычки: любовь к спиртным напиткам, курение. Первый симптом фарингита — сильное воспаление слизистых глотки, заявляющее о себе болью при любом движении (особенно при сглатывании слюны), царапанием в горле. Температура повышается незначительно: до 37-37,5°С. Сильно изменяется голос, он делается неприятным, грубым, резким. Если фарингит вовремя не начать лечить, к нему добавится ринит, поражающий оболочки носоглотки. В дальнейшем болезнь примет хроническую форму, заключающуюся в постоянном скоплении в верхних дыхательных путях вязкой слизи, которую приходится бесконечно откашливать. Классический ларингит у взрослых, как правило, становится последствием недолеченной простуды. Выражается он в утолщении голосовых связок, отеке слизистых, увеличивающейся сипоте. Горло при ларингите сильно воспалено, покрыто слизью, гнойничками, больного мучает лихорадка. Недуг без переохлаждения является профессиональным заболевание учителей, певцов, ведущих, дикторов. И тут будет полезен и откашливатель и аппарат ивл. В обоих случая первые дня три лучше вовсе не говорить, отказаться от острых блюд, спиртного, курения. Показано обильное питье: теплая минеральная вода без газа, травяные сладкие отвары (шиповник, мята, ромашка), молоко с медом. Необходимо соблюдать постельный режим, через каждые два часа проводить содовые полоскания, промывать пазухи термальной (или сдобренной морской солью) водой. По материалам mediflexclinical.ru.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как жить с болезнью крона

Любители рыбной ловли

Напитки, которые гарантированно освежают летом!

Бронхит – острый и хронический: причины патологии, проявления и методы диагностики

Вирусные инфекции у новорожденных и детей раннего возраста

Боли в груди: симптомы схожие, причины и последствия разные


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Июнь 2023 (40)
Май 2023 (70)
Апрель 2023 (105)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж