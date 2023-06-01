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Как внести в НРС в Москве

Сегодня, 04:23

В связи с реформированием энергетической отрасли, нынче многим организациям требуется понять как внести в НРС в Москве, которые позволяют проводить аудит энергетических потребностей. В противном случае, без членства в СРО, некоторые предприятия (профильные) не смогут в дальнейшем вести свой бизнес легально. Это касается предприятий различного уровня. Энергоаудит предприятия проводится по нынешнему законодательству один раз в пять лет. Оцениваются затраты топливно-энергетических ресурсов. Основная цель аудита – максимально возможно оптимизировать эти самые затраты. После проведения энергоаудита, составляется схема энергозатрат, оценивается, где идет нерациональное распределение ресурсов и составляется поэтапный план оптимизации для предприятия. В первую очередь, в членстве в СРО нуждаются те организации, которые по своему виду деятельности занимаются оценкой энергозатрат. Без членства в СРО они просто не имеют права на свою деятельность. Также интерес имеют организации проектные. При членстве в СРО им не нужно привлекать для оценки некие сторонние предприятия для произведения соответствующей оценки. Свидетельство о членстве выдается один раз и является бессрочным. За то, чтобы состоять в СРО, нужно будет внести некоторые единоразовые платежи, а также ежегодный взнос. Аннулировать свидетельство о членстве могут тогда, когда предприятие завершает свою деятельность и тем самым добровольно покидает СРО. Чтобы вступить в СРО энергоаудиторов, потребуется собрать пакет документов. Иногда, для ускорения процесса, принимают электронные копии документов от организаций. А в целом срок получения свидетельства составляет около месяца (от 3 до 6 недель на рассмотрение документов и выдачу свидетельства). Вступить в СРО может как крупная компания, так и индивидуальный предприниматель.

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