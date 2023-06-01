Kоттеджный поселок Папушево

В больших количествах возводятся коттеджные поселки и другая недвижимость, поскольку данный район известен развитой инфраструктурой: многочисленные магазины, детские сады, медицинские учреждения и др. Красногорский район расположен в центре области, недалеко от МКАД. Недвижимость, купленная в данном районе, может стать местом проживания. Этот район считается красивым, поскольку относится к природоохранной лесопарковой зоне. Это делает его привлекательным для желающих купить земельные участки. Их ценность в коттеджных поселках связана с развитой инфраструктурой. Здесь три крупных автодороги. Добраться до Москвы можно и по железной дороге. Здесь расположен коттеджный поселок Папушево, о которой мечтали. Приобрести здесь землю можно для строительства элитных коттеджей, складских помещений, дачных конструкций.

Что предлагают застройщики?

Поселки находятся в природной зоне, рядом с лесополосами, на берегах водоемов, у озеленяемых участков. Вид из окна и чистый воздух обеспечены. В районе, кроме продажи земли, ведется коттеджное строительство. Сегодня есть ряд предложений различной ценовой категории. Каждый коттедж строится под ключ или разрабатывается. Договор с застройщиками дает возможность купить по невысокой цене готовый коттедж, если подписан перед строительством, на стадии проектирования. Инфраструктура района продолжает развиваться, сегодня в проекты закладываются школы и магазины, комплексы. Коттеджи – прекрасная альтернатива городскому проживанию. Жить в столице престижно, можно принимать непосредственное участие во многих событиях. Но иногда необходимо выбираться за город на природу и элитный поселек Папушево подходит лучше всего.

Какие преимущества поселков?

Можно сохранить столичную и загородную действительность, если приобрести коттедж на Истре. Загородную недвижимость отделяют от Москвы 58км. Если есть свой транспорт, это не расстояние, поскольку дорога займет час. Перемещаться можно по хорошему шоссе, где поездка будет в радость. Проживая в области, можно наслаждаться природой и воздухом. Коттеджные поселки благоустроены аналогично городскому жилью. Сюда подведено электричество. Для похода в спортзал не нужно ехать в столицу. Поблизости размещены супермаркеты, спортивные площадки. В коттеджных поселках обеспечена охрана. На территорию допускаются жильцы и их друзья, здесь отсутствуют случайные люди и отсутствует преступность. Поселок позволяет любоваться природой. По материалам papushevo.ru.