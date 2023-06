Как сказала Коко Шанель,"наносите ароматы туда,где вы ожидаете поцелуя". Как правило выбираются участки пульсации,в которых аромат стает подвижным:в течения дня можно уловить все его оттенки. Это область декольте, шеи,мочки ушей,запястья.Но при нанесение парфюма также рекомендуется учитывать его концентрацию. Уточнить ее и купить аналоги нишевой парфюмерии вы сможете на С Парфюм официальный сайтТуалетную воду желательно распылять не на голое тело, а на одежду.Почему? В ней мало эфирных масел, следовательно туалетная вода,перемешиваясь с естественным запахом тела, изменяет свои свойства не в наилучшую сторону.К стати,если у тебя склонность к аллергии,любые парфюм рекомендуем наносить на одежду.Но учти, что на блузах и платьях из шелка, в особенности светлых цветов от духов появляются пятна.Их будет очень трудно вывести(жирные эфирные масла). В данном случае лучше чуть-чуть распылить парфюм на самые кончики волос. Что же такое нишевой парфюм? 2-ое наименование подобных духов-"селективные". Они бывают 3-х разновидностей.Во-первых,те,что выпускаются в шикарных флакончиках совсем маленьким тиражом и по цене дохдящей до нескольких тысяч долларов. Следующий вид нишевой парфюмерии - винтажные духи.Их различие в том,что за базу берутся парфюмерные рецепты многолетней давности,в том числе и из Средневековья. 3-ий вид-исключительно специфические духи.какие коллекционеры ароматов именуют"для парфюмерных гурманов". Ярчайший образец такого класса духов-La Via del profumo,благоухание,посвященное Мекке и передающий благоухание,характерное для мест паломничества:коктейль агарового дерева, лабданума,ладана.Единое между абсолютно всеми нишевыми духами-исключительно натуральные компоненты в составе! Жизнь прекрасна! С Парфюм официальный сайт даст вам возможность купить что угодно. Новый аромат Only Imagin-воплощение радости и истинного наслаждения жизнью.Вдыхая аромат букета из искрящихся нот зеленого яблока,пиона и мягкого мускуса,ты непременно испытаешь чувство восторга!Наслаждайся тем как ты выглядишь,наслаждайся каждым,даже маленьким достижением и прожитым моментом своей жизни!Это сделает тебя и окружающих счастливее.Пьер Негран -парфюмер,создатель аромата Avon Only Imagine -считает, что это аромат,напоминающий нам о любви к жизни и о том,в каком ярком и восхитительном мире мы живем!Верхние ноты аромата:зеленое яблоко,листья малины,ежевика.Ноты сердца:цветы фиалки,спелая смородина,розовый пион.Базовые:нежный мускус,кедр теплый сандал. Цветочно-фруктово-древесный аромат It is Dream Salvador Dali создан специально для женщин.которые любят смотреть на мир сквозь розовые очки.