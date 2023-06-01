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Как выбрать кухни

Вчера, 17:18

Кухня является одним из помещений, где мы проводим больше всего своего времени. На кухне мы готовим еду, собираемся семьей за трапезой, приглашаем близких друзей на чай, обсуждаем проблемы и делимся своими секретами. Именно поэтому кухня должна быть выполнена в таком стиле, чтобы он максимально располагал к принятию пищи, общению. И в целом, поднимал настроение. К примеру, кухня, выполненная в красном или оранжевом стиле, способна стимулировать аппетит. А вот синяя или фиолетовая - наоборот. А немецкие кухни, выполненные в белых и бежевых тонах вносят гармонию в настроение. Позволяют расслабиться и получить максимум удовольствия от принятия пищи. Кстати у нас так же можно посмотреть Kitchen Around the Door.

Кухня - из чего?

Одними из самых практичных материалов для кухни считаются пластик, плитка или гипсокартон. Специалисты не советуют клеить в кухне обои или оббивать ее деревом. Эти материалы гораздо быстрее деформируются и приходят в негодность.

В зависимости от размеров помещения можно расставлять и кухонную мебель. К примеру, П-образная планировка отлично подойдет для просторной кухни большого размера. Мебель, в этом случае, расставляется вдоль трех стен, тем самым давая доступ ко всему помещению.

Островная расстановка - также хороша для больших просторных помещений. В ней рабочая зона устанавливается в самом центре кухни. Остальные предметы расставляются своеобразными островками. Полуостровная планировка подойдет и для более маленьких помещений. В ней рабочая зона присоединяется к одной из стен.

L-образная расстановка - отлично подойдет для небольшого квадратного помещения. Размещается у двух стен, создавая своеобразный рабочий треугольник.

Однорядная расстановка позволяет отделить рабочую зону от обеденной. И отлично вписывается даже в маленькие помещения. Обеденная зона, в этом варианте, обустраивается возле одной из стен. А рабочая - у стены, противоположной обеденной. Для так называемых сквозных кухонь лучше всего использовать двухрядную расстановку мебели. Благодаря такой планировке плита с мойкой размещаются у одной, а холодильник и рабочая поверхность - у другой стены.

Если в доме есть маленький ребенок, лучше приобретать мебель с защелками. Это сделает пребывание малыша на кухне более безопасным. Также, для удобства и дополнения в дизайне можно использовать различные кухонные аксессуары. Это могут быть держатели для ножей и бокалов. Крючки для полотенец, разнообразные емкости для специй и многое другое.

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