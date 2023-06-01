Какой владелец дома не мечтает о том, чтобы его домом восхищались приглашенные гости? Какой хозяин не мечтает об уютном доме с современным ремонтом и комфортной мебелью. В настоящее время большинство задумок и пожеланий потенциальных клиентов возможно осуществить. Основные три элемента косметического ремонта дома или квартиры включают ремонт полов, ремонт стен и ремонт потолков. При ремонте пола современный производитель предлагает новейшую разработку под названием пробковое покрытие КВГ (KWG) и Пол ремонт в Брянске по этой системе будет быстрым и простым.

Преимущества покрытия КВГ

В чем же преимущества данного вида покрытия пола перед другими? Во-первых, это отличный материал по своим качественным характеристикам. Например, выбрав в качестве напольного покрытия кухни кафель, владелец сразу приобретает несколько проблем. Во-первых, покрытия из плитки ПВХ очень ненадежно в плане запаса прочности. Ведь ни для кого не нонсенс авария на кухне в виде разбитой чашки или тарелки. В таком случае вместе с тарелкой может дать трещину и напольное покрытие. При влажной уборке пол из плитки становится очень скользким. Если же выбирать плитку с различной рельефной текстурой, то ее мытье значительно усложняется. Тем более кухня то место, где очень часто на пол попадают какие-то жидкости и трудно оттирающиеся вещества. Производитель полов из пробки КВГ позаботился так же о том, что бы при попадании на покрытие влаги ее проникновение внутрь пола было исключено. Промышленный пол в Туле у нас тоже есть.

Покрытие пола пробкой КВГ- это гарантия долговременной службы вашего пола

Во-вторых, полы из пробки КВГ обладают отличными теплоизоляционными свойствами, чего нельзя сказать о том же кафельном покрытии. Те люди, у которых есть маленькие дети, по достоинству оценят преимущества полов из пробки КВГ в этом плане. Ни для кого не секрет, что заставить ребенка не играть на полу практически невозможно. При наличии теплого пола проблема заботы о здоровье малыша в этом ракурсе снимается сама собой. В-третьих, полы из пробки КВГ – это уникальное по своей экологичности покрытие, чего нельзя сказать о том же линолеуме. В любом случае, окончательное принять окончательное решение выбора покрытия для своего пола – это полноценное право хозяина дома.