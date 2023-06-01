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Оценка кадастровой стоимости

Сегодня, 10:37

Если вам требуется оценка кадастровой стоимости то сначала нужно определиться с этим понятием. Кадастровая – рыночная стоимость участка или вклад его в рыночную стоимость с улучшением. КС является результатом аналогичной оценки, определяется в качестве рыночной стоимости. По ним сформировался рынок и возможная стоимость реализации на конкурентном рынке земельных участков, где рынок еще в процессе становления. Комиссия после рассмотрения может отклонить или пересмотреть стоимость, что является основанием для внесения в госкадастр недвижимости информации о новой цене продаваемого участка. При установлении одновременно рыночной и кадастровой, независимая комиссия определяет рыночную или отказывает в заявлении.

Как решается дело?

Оспаривание кадастровой стоимости в суде при отклонении заявления или при нарушении сроков. Решение не рассматривается в суде. Для урегулирования возможных разногласий выполняется оценочная экспертиза, она является определяющей для решения суда. При изменении КС по решению суда, данные используются с начала календарного года, когда есть заявление о пересмотре КС, но не раньше внесения в госкадастр недвижимости КС, которая оспаривается. Можно подать заявление в область о пересмотре КС, но результат непредсказуем. ВС завален апелляциями налогоплательщиков и госорганов. Когда получено решение, в отношении участка установлена новая КС, палата субъекта должна внести данные в госкадастр. Данные запрашиваются в при проверке налоговиками, деклараций заявителя.

Как действуют налоговики?

В соответствии с законом, данные о КС, измененные судом, используются для налогообложения с даты заявления о пересмотре КС. Когда дата подачи заявления и время вступления в силу отличаются, необходима процедура идентификации для предоставления доказательств налоговикам. Они вправе отказать в возврате лишнего налога, так как данные в ГК за прошлый год показывают устаревшую стоимость. По подобным спорам не сформировалась до конца судебная практика. КС участка – расчетная величина, которая устанавливается госоценкой с учетом местоположения и классификации по назначению. КС используется при определении земельного налога, платы за пользование участком, выкупной цены его при выкупе из собственности, продаже находящихся на них зданий и сооружений.

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