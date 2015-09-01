Модные тенденции постоянно меняются. Это касается и одежды, и интерьера. То, что было писком моды в 70-е годы, теперь считается седой стариной и винтажным стилем. Но если просмотреть старые журналы по оформлению интерьеров, то станет очевидно, что все движется по кругу, меняются или привносятся лишь некоторые детали. Например, цветовые решения. Когда-то были модны обои пастельных тонов, теперь приемлемы четкие линии, абстракции, не просто цветочки, а целые сады или японские сакуры. Только теперь стеклянная перегородка не отождествляется с просматриваемостью и прослушиваемостью. Благодаря новому слову в строительных материалах, уплотнителям и качественной фурнитуре, помещение, отгороженное стеклом, может быть звуконепроницаемым. Кроме всего прочего стекло не обязательно должно быть прозрачным. Оно может быть рельефным, матовым, с нанесением рисунка или логотипа компании, разноцветным. Если необходимо большое цельное полотно, то для этого используют закаленное стекло, его еще называют безопасным. Главная особенность состоит в том, что если вдруг стекло разобьется, то оно разлетится на множество мелких фрагментов, которые не будут иметь острых и опасных углов. Таким образом, даже если вдруг рядом с местом «крушения» окажется человек, то ему ничего не будет угрожать. Разве только легкий испуг, не более. Вторую жизнь и популярность получили стеклоблоки италия. Они также могут быть разноцветными. Стеклоблоки стали немного тоньше, «сговорчивей»в плане проведения коммуникаций - так купить стеклоблоки просто. Например, можно продумать и удачно подобрать цвета каждого отдельного блока, вмонтировать диодную подсветку в нужных местах и получить стену-светильник или водопад, все зависит от того, какого эффекта с помощью света вы желаете добиться. Такое решение подойдет для создания уютной обстановки или комнаты, где лучше находиться в определенном настроении, если вы понимаете, о чем речь. Что касается офисных помещений, где используются стеклянные перегородки, то вот вам немного объективных данных. Да, большинству сотрудников не нравится даже сама идея, что на них можно глазеть из любого угла офиса. Да, многие считают себя рыбами в аквариуме, но при этом удивительным образом растет их производительность и работоспособность. И они понимают, что тоже могут за кем-либо наблюдать.