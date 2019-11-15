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Как купить аккредитацию

Вчера, 04:07

В наше время многие люди едут из других стран и городов в Россию, больше всего - в Москву. В основном, это связано с тем, что в Москве сейчас самый большой заработок по России, а в маленьких городах трудно найти хорошую и высокооплачиваемую работу. Как только человек приезжает на место, он сразу же ищет, куда бы устроиться на работу. Люди, не являющиеся гражданами СНГ, должны оформлять визу. А граждане СНГ должны получить разрешение на работу и купить аккредитацию. Разрешение на работу - это очень важный документ, который требуется по закону Российской Федерации. Чтобы получить данный документ, требуется предварительно пройти медицинскую комиссию. Все, кто когда-либо проходил медкомиссию, знают, как тяжела эта процедура, и сколько она занимает сил и времени. Необходимо сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию с последующим получение сертификата, а также проходить обследование на многие болезни, в том числе, туберкулёз, шанкроид, болезнь Гансена, сифилис, хламидиоз. Также нужно взять справку о том, что отсутствует наркотическая зависимость. Бывает, что при устройстве на некоторые виды работ надо собирать дополнительные справки и проходить дополнительное обследование. Иногда это занимает огромное количество времени. А если иностранец не смог за определённый срок пройти комиссию, разрешение на работу теряет свою силу. Огромные затраты времени при стандартном прохождении медкомиссии толкают людей на покупку необходимых документов и справок в интернете. Сейчас большое количество сайтов предлагают всем желающим купить у них абсолютно любые медицинский сертификат и другие документы - например аккредитация медицинских работников. Делаются они очень быстро, требуется всего лишь заплатить определённую сумму денег. Однако нельзя быть уверенным в том, что такие справки являются подлинными. Если вдруг окажется, что справка не соответствует каким-то требованиям, то человека не примут на работу, а, тем более, не дадут ему разрешение на работу. Поэтому обращаться за помощью нужно исключительно в компании, работающие на законных основаниях. По материалам meddoc-ru.site.

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