Мыльные пузыри на батарейках Анимация детского праздника – это не с чем не сравнимая радость для детворы. Море подарков, смеха и веселья. Уникальная, подобранная под ваши и предпочтения ребенка программа, поможет его сделать незабываемым. В последнее время, одним из самых модных вкраплений таких праздников стали шоу мыльных пузырей. Такие номера поистине волшебны и уникальны и я позволю себе, называть людей, делающих их – «волшебниками». С мыльными пузырями, они вытворяют самые настоящие чудеса. При помощи причудливых приспособлений, выдувают всевозможные пузыри разнообразнейших форм и размеров: от маленьких, до поистине, гигантских. Придавая им причудливые формы, добавляя дымовые и световые иллюминаций создается впечатление, что все происходящее – магия или сказка. Ну а мыльные пузыри на батарейках можно купить и самому делать такое шоу. Мне доводилось наблюдать, как одного из родителей, аниматор поместил в огромный мыльный пузырь – он был похож на «цыпленка в скорлупе», дети просто падали и катались по полу от смеха и восторга, да и сами взрослые были поражены столь необычной метаморфозой. Еще приходилось видеть, как «волшебник» помещал один в один два шара, при этом, тот шарик, что внутри, он наполнял каким-то дымом. От этого он становился квадратным. Рядышком создавались не менее причудливые фигуристые сочетания, а мыльные переливы подсвеченные специальной иллюминацией, создавали впечатление присутствия на космическом параде планет. При этом зрелище, у детишек были огромные, от удивления глаза и широко раскрытые рты… В чем же секрет? Наверное, все же в составе мыльного раствора, применяемого в шоу. Для всех пытающихся что-либо про это узнать – это тайна за семью печатями. А состав растворчика, которым чародеи пользуются, ох как не прост… Ведь, каждый пускал, в детстве, мыльные пузыри, смешивал всевозможные шампуни и мыльные средства, которые только можно было найти в ванной.., и все равно, ваши пузыри были не больше деткой головы и очень легко лопались, не говоря уже о придании им другой формы… С этими пузырьками совсем другая история: они растягиваются, как угодно, меняют форму и что особенно приятно, не лопаются от малейшего прикосновения. Уж чего они туда добавляют – не знает никто и сами волшебники строго оберегают от любопытных зевак, свои знания. Ни один из них вам не признается, как именно он делает ту или иную, иллюзию… Может так и нужно, вот не знали вы что Деда Мороза нет, - и чудесно все было, волшебные подарки, праздничное настроение.., а теперь знаете и все стало пресным и обыденным, известным наперед… Вопрос – ну и за чем вам такие знания, ведь без них все намного интересней, волшебнее и захватывающе… скачать dle 11.0фильмы бесплатно





