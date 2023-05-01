УЗИ (ультразвуковое исследование) – уникальная медицинская процедура, которая подразумевает применение ультразвуковых волн для проведение исследований. В наше время, этот вид исследований пользуется особым спросом и популярностью. Он считается одним из самых эффективных и быстрых методов узнать о состоянии определённых органов или частей тела, с помощью ультразвуковых излучений. С каждым годом, ультразвуковая диагностика становится более функциональной и продвинутой. Придумываются новые методы, новые технологии и способы проведения подобных процедур, что помогает находить и справляться с истинными источниками крайне сложных заболеваний в быстрое время. На сегодняшний день, с помощью УЗИ можно узнать о состоянии многих органов человека, среди которых: печень, почки, желчный пузырь, поджелудочная, желудок, лёгкие, сердце и другие. Сегодня, мы будем говорить о диагностике сердца (эхокардиографии). эхокардиография сердца (УЗИ сердца) – уникальная медицинская процедура, которая в режиме реального времени, с помощью ультразвуковых исследований помогает сделать оценку работы сердца, сердечной мышцы, клапанов, стенок, увидеть показатели скорости потока крови и т.д. Ещё эхокардиография активно применяется для измерения давления в легочных артериях. С помощью этого уникального метода ультразвуковых исследований, специалисты могут оценить самые важные свойства сердечной системы, среди которых: как и общая, так и локальная сократительная активность. На сегодняшний день, чаще всего применяется трансторакальная эхордиография сердца, которая предоставляет врачам традиционный доступ через грудную клетку, непосредственно к сердцу. В случае, если пациент столкнулся с какими-то особыми заболеваниями, специалисты используют чреспищевую эхокардиографию, во время проведения которой, при необходимости проводятся нагрузочные тесты работы сердечной системы. Подобные исследования ещё называют стресс – эхо. Секрет данного метода заключается в применении специальных нагрузок, которые приводят сердечную систему в усиленный рабочий режим, что позволяет узнать точную оценку её работы. При проведении ультразвуковой диагностики сердца нереально идентифицировать коронарные артерии на всём протяжении. Как правило, специалистам видны только устья. Для решения подобной проблемы они применяют другие способы исследований, среди которых – коронаграфия.