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Регистрация ооо

Сегодня, 04:00

Компания предлагает услуги по регистрации предприятий. Подобная услуга является на рынке самой востребованной. регистрация ооо – это удачный вариант создания собственного предприятия. Это связано с быстротой регистрации компании. Собираясь регистрироваться, необходимо подготовиться к проверке сведений в ЕРГЮЛ, относительно юридического адреса. Следует понимать – за недостоверность данных не только откажут в регистрации, но и наложат штраф. Регистрация ООО останавливается для проверки достоверности данных. Сегодня список причин отказов значительно расширен с начальным вариантом. Случаи отказа, потери госпошлины, повышения расходов на документацию участились. Основные виды отказов: непредставление документов, несоблюдение формы, заявление, заверенное не уполномоченным лицом.

Как лучше зарегистрироваться?

Для организации ООО следует пройти регистрации по определенному юридическому адресу. Для открытия ООО необходимые документы готовятся в интернете, а если есть цифровая подпись, то и контакт с налоговой осуществляется из дома. Необходимо помнить – кредиторы могут для возврата задолженности возбудить дело о банкротстве. К ответственности могут привлекаться руководители ООО. Когда доказана неплатежеспособность, эти лица отвечают по обязательствам ООО в полном объеме, отвечая личным имуществом. Регистрацию можно пройти, подготовив все нужное самостоятельно. Когда фирма первая, лучше ее пройти самостоятельно, не пользуясь услугами регистраторов для получения знаний и опыта. Хотя юридическая компания калининград может все же сделать это за вас. При подготовке с помощью регистратора, Вам подготовят, кроме документов, адрес. Помогут подать документы и забрать из регистрирующего органа. Есть вариант приобретения готового ООО.

Как арендовать или приобрести адрес?

При любом способе нужно приложить подтверждение о существовании адреса. Необходимо письмо от управляющей компании с информацией, что при успешной регистрации Вам предоставляется данный адрес. В письме указаны данные, чтобы регистратор связался с собственником для перепроверки. При регистрации фирмы на адрес учредителя или руководителя необходима копия паспорта, документа на собственность, согласие собственника с регистрацией по этому адресу. Если желаете арендовать помещение или приобрести адрес, следует его проверить на массовую регистрацию юрлиц. Данная проверка может производиться в сервисе ФНС.

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