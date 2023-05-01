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Умный ассистент

Сегодня, 03:59

Вашему вниманию уникальный продукты компании "КонсультантПлюс". Купить КонсультантПлюс. Отличительной особенностью программы "КонсультантПлюс" является наличие экспертных материалов и статей, что дает возможность работать уже с проработанными документами. А еще есть умный ассистент. Почему КонсультантПлюс? Справочно-правовых систем много, но почему стоит выбрать именно "КонсультантПлюс"? Когда-то этим же вопросом задались в Центральном банке и Министерстве Финансов и еще в 300 000 организациях по всей России. Все они выбрали продукты "КонсультантПлюс". "КонсультантПлюс" - разработчиков инструментов-справочников правовой системы Российской Федерации.Когда мы спрашиваем клиентов, почему они выбирают "КонсультантПлюс", чаще всего они отвечают так: Во-первых, потому что в "КонсультантПлюс" есть необходимая информация для ключевых сотрудников компании: бухгалтера, юриста, кадровика, экономиста и руководителя. Во-вторых, потому что "КонсультантПлюс" экономит много времени. Любой документ можно найти за считанные секунды. Система поиска распознает простой человеческий язык, более того систему можно настроить под свои задачи. В-третьих, кроме правовой базы "КонсультантПлюс" содержит массу: экспертных оценок, прогнозов и ситуаций. Все это позволяет вам составить свою позицию во время сдачи отчетности. Подарки при покупке Закажите "КонсультантПлюс" прямо сейчас и вы гарантированно получите 12 потрясающих бонусов! Это полезные журналы и электронные рассылки по новостям законодательства. Это возможность проконсультироваться в любой день недели на горячей линии. Это возможность профессионально развиваться на семинарах, форумах. "КонсультантПлюс" - это система для тех, кто знает цену времени, для тех, кто шагает в ногу со временем. Для тех, чье время - это деньги. Система "КонсультантПлюс" оптимизирована под мобильные приложения на iOS и Android.Закажите "КонсультантПлюс" прямо сейчас и это будет одна из лучших инвестиций в ваш бизнес.Цель компании "КонсультантПлюс" - помочь всему юридическому и экономическому сообществу освоить российское законодательство.

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