Меняются потребности бизнеса и меняется интернет. Мы не только создаем сайты, но и активно сотрудничаем с компаниями, чтобы создавать развивающиеся постоянно инструменты продаж, которые адаптируются под нужды клиентов. Подобный подход обеспечивает гарантированную эффективность веб-системы или сайта, решая задачи, действительно актуальные для бизнеса. По остаточному принципу мы не работаем, а вкладываемся в каждый продукт с полной отдачей. Компания предлагает создание сайтов, SEO и контекстное продвижение в поисковиках, техническую поддержку и сервисы повышения продаж. Многие с созданием сайта тянут из-за отсутствия денег, времени и уверенности в реальном результате. Развитие бизнеса, на самом деле, с помощью онлайн представительства – это наиболее надежный и эффективный способ привлечения клиентов.

Что предлагает компания?

В Сети Вы обязательно найдете целевую аудиторию, которая проявят интерес к Вашим услугам и товарам. Решения и создание сайтов спб позволяют в интернете запустить бизнес с минимальными вложениями средств и времени. Основное преимущество предложения – разработка под ключ. Наполнение, размещение на хостинге, подключение системы управления, отрисовка дизайна – все хлопоты компания берет на себя. Создание сайтов с нашей помощью – это недорого, быстро и просто. Независимо от сферы деятельности, от денег, у компании решения на любой бюджет и вкус. Набор маркетинговых инструментов, предлагаемых в личном кабинете, можно с первого дня запуска ресурса привлечь покупателей. Компания создает сайты разной сложности от визиток до уникальных сложных проектов с изысканными решениями.

Как создается сайт?

В команде трудятся профессиональные дизайнеры, с ними можете быть уверены: любая работа выглядеть будет выгодно, современно, стильно, выделяться среди других ресурсов. Процесс создания и продвижения мы оптимизировали и предлагаем на все услуги оптимальные цены. Создание уникального дизайна сайта не более 25000. Стоимость складывается из дизайна и сложности функционала. Специалисты оперативно рассчитают стоимость предоставляемой услуги. На все услуги мы предлагаем прозрачные цены. Этапы создания сайтов следующие: обсуждение концепции и разработка проекта, составление технического задания и договора, согласование и разработка дизайн макетов, верстка и программирование, заполнение текстовой информацией и графическим материалом. Успешная разработка возможна, когда все этапы спланированы и продуманы заранее.