Механизм действия дапоксетина. При возбуждении организм вырабатывает гормон радости, вызывающий реакцию. Ингибитор Дапоксетин не дает возможности проникать ему в нейроны, задерживая эякуляцию. Подобным образом действуют все антидепрессанты. Часто способность задерживать оргазм указывается, как побочное действие средства. В этом отношении дапоксетин значительно отличается. Другие принимают долгое время, поскольку действие замедленно. Препарат принимают до полового акта, он сохраняется 12 часов, активно действует 6. Средство противопоказано при болезни Паркинсона, почечной недостаточности, индивидуальной непереносимости. Дженерик дапоксетин несовместим с наркотиками, лекарствами от шизофрении, антидепрессантами, препаратами лития.

Как используется средство?

Дапоксетин имеет седативный эффект, и после него не следует заниматься делами, связанными с бдительностью и координацией. Поскольку поглощение дапоксетина продолжается час, таблетки принимают за 2 часа до контакта. Максимальную суточную дозу 60мг превышать нельзя. Средство можно принимать с пищей и алкоголем, но при побочных эффектах проявление алкоголь усиливает, задерживая получение максимального эффекта. На эрекцию препарат не влияет. При подобной проблеме нужно вместе с ним применять Виагру или Сиалис. Дженерик дапоксетин поможет при преждевременном семяизвержении, повышающий в разы продолжительность полового акта. Он усиливает удовольствие от секса. Дженерик – полный аналог дапоксетина. Кстатиу нас можно и сиалис дапоксетин дженерик купить.

Как купить средство?

Дженерик значительно дешевле оригинала, но имеет тот же состав и свойства. С его помощью мужчина удовлетворяет партнершу и повышает собственное удовольствие, что повышает самооценку, уверенность, настроение. Средство изобрели в Германии, но производится оно и в Индии, как средство от депрессии. С ним произошла ситуация, как с Виагрой. Было замечено действие дапоксетина продлевать контакт, задерживать семяизвержение. В средстве дапоксетин является активным веществом. Препарат производится в таблетках, в блистере 10 штук. Таблетки предназначены для молодежи, поскольку в этом возрасте многие сталкиваются с такой проблемой. Многие желают приобрести средство. В аптеке придется рассказывать о проблемах, но дапоксетин можно приобрести в интернет магазине, если воспользоваться формой.