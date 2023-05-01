 Expert tomograph » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Expert tomograph

Expert tomograph

Сегодня, 14:20

Технический прогресс и компьютеризация общества все больше и больше упрощают задачи мозга человеческого. Казалось бы, от этого никуда не деться, ибо наш век - век компьютерных технологий, где память успешно заменяют электронные носители информации, а наш мозг, в свою очередь не менее успешно деградирует. Все это существенно влияет на развитие человека и на его повседневную деятельность. И это не пустые домыслы, вся эффективность данных советов подтверждается исследованиями в которых используется и томография от expert-tomograph.ru и прочие методики, которые демонстрируют фактические показатели улучшения деятельности коры головного мозга, которая как раз и отвечает за такую функцию, как память. Для того чтобы улучшить свои возможности запоминания следует: 1.Соблюдать режим сна и бодрствования, давайте своему мозгу возможность отдыха и восстановления. 2.Планировать распорядок дел на определенное время вперед, разумно будет записывать дела особой важности. 3.Вести здоровый образ жизни, так как физическая деятельность стимулирует работу мозга. 4.Тренироваться посредством запоминания дат, номеров телефонов, текстов, стихов и прочего. 5.Научиться ассоциировать сложную информацию с чем-то более запоминающимся. 6. Употреблять в пищу достаточное количество морепродуктов, ведь они содержат "омега-3" жирные кислоты улучшающие память. Эти несложные советы позволят вам качественнее сохранять, накапливать и воспроизводить информацию и как следствие, стать более успешной личностью.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученые идентифицировали "молекулы памяти"

Через 10 лет компьютеры смогут воспроизвести работу мозга

IBM создает чип, имитирующий работу мозга

Медики открыли еще одно состояние комы пациентов

Все о человеке на «Здоровом ТВ»

Эриксоновский гипноз


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Май 2023 (19)
Апрель 2023 (105)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)
Декабрь 2022 (23)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж