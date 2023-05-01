Технический прогресс и компьютеризация общества все больше и больше упрощают задачи мозга человеческого. Казалось бы, от этого никуда не деться, ибо наш век - век компьютерных технологий, где память успешно заменяют электронные носители информации, а наш мозг, в свою очередь не менее успешно деградирует. Все это существенно влияет на развитие человека и на его повседневную деятельность. И это не пустые домыслы, вся эффективность данных советов подтверждается исследованиями в которых используется и томография от expert-tomograph.ru и прочие методики, которые демонстрируют фактические показатели улучшения деятельности коры головного мозга, которая как раз и отвечает за такую функцию, как память. Для того чтобы улучшить свои возможности запоминания следует: 1.Соблюдать режим сна и бодрствования, давайте своему мозгу возможность отдыха и восстановления. 2.Планировать распорядок дел на определенное время вперед, разумно будет записывать дела особой важности. 3.Вести здоровый образ жизни, так как физическая деятельность стимулирует работу мозга. 4.Тренироваться посредством запоминания дат, номеров телефонов, текстов, стихов и прочего. 5.Научиться ассоциировать сложную информацию с чем-то более запоминающимся. 6. Употреблять в пищу достаточное количество морепродуктов, ведь они содержат "омега-3" жирные кислоты улучшающие память. Эти несложные советы позволят вам качественнее сохранять, накапливать и воспроизводить информацию и как следствие, стать более успешной личностью.