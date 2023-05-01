Как жить с болезнью крона Метеоризм представляет собой проблему пищеварительных органов, заключающуюся в скоплении газов в кишечнике, что приводит к отрыжке, вздутию, дискомфорту в брюшной полости,снижению веса. От таких неприятностей избавиться нетрудно. Кратко рассмотрим вопрос о том, как лечить метеоризм и как жить с болезнью крона. Основные причины вздутия живота и выделения зловонных газов Это явление способно испортить не только хорошее настроение, но карьеру, семейную жизнь. Часто люди стесняются обратиться к врачам с такими симптомами. Приходится терпеть неприятности, связанные с метеоризмом, на производстве, опасаясь косых взглядов. У человека ограничивается общение, появляется бессонница, ситуация может дойти до нервного срыва. Причинами метеоризма могут являться индивидуальная непереносимость некоторых продуктов, переедание, обильная жирная пища, аэрофагия или заглатывание воздуха, расстройство кишечной микрофлоры , стрессы, употребление газированных напитков, деформация зубов, нёба, носа, запоры, быстрое питьё крупными глотками и другие факторы. При метеоризме нужно стараться как можно меньше употреблять бобовые, капусту, пиво, лактозу, молоко, мороженое, сыры, груши, персики, газированные напитки. Пищу нужно тщательно и медленно прожёвывать, требуется отказаться от курения, жевательных резинок. Современная фармацевтика и народная медицина накопила множество рецептов, прекрасно справляющихся с лечением метеоризма. Ну а лечение язвенного колита чуть сложнее. Методы лечения метеоризма При первых признаках метеоризма: выделении газов, отрыжке, дискомфорте в области живота надо обратиться к врачу. Врач должен исключить более тяжкие заболевания желудочно-кишечного тракта, при которых проявляется метеоризм. Такими болезнями являются: гельминтоз, панкреатит, синдром раздражённого кишечника, дисбактериоз, гастроэнтероколит, болезнь Крона и другие. Своевременная диагностика определяет причины возникновения метеоризма. Вылечив основное заболевание, человек избавляется от его негативного последствия. Народная медицина советует при метериозме принимать отвар корней одуванчика, настой семян укропа и петрушки, употреблять в пищу плоды рябины. Медикаментами, устраняющими метериозм, являются уголь активированный, симетикон, препараты, нормализующие перистальтику кишечника. По материалам vzkforum.ru. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





