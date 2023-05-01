Ремонт квартир - как начать с замеров?

Приобретение квартиры в новом доме обладает массой преимуществ. Новое жилье долго будет радовать свежестью, большими пространствами в подъезде и холле, современными лифтами. Квартиры покупаются людьми равными по статусу, и хозяева избавлены от неприятного соседства. Большинство новостроек продаются покупателю в состоянии для заселения непригодном. Квартира, в лучшем случае, представляет собой вариант, который подготовлен к чистовой отделке, но намного чаще это вариант, который требует полноценного ремонта от обоев до стяжки. Владелец подобного жилья выбирает, как правило, ремонт под ключ с помощью специализированных организаций. Такая квартира требует пристального внимания и комплексного подхода, оптимальным вариантом является выполнение объема работ одним подрядчиком и начинать надо с замеров от https://zamer.org/.

С чего начинать ремонт?

Выбор варианта часто зависит, с какими условиями приходится сталкиваться в процессе ремонта. Когда качество строительства высокое, дизайн проект квартиры не будет так пугать, технические ограничение не будут сдерживать дизайн проект. Если стены не совсем вертикальны, есть перепады поверхностей, что выясняется с помощью различных уровней, то это обязательно вызовет дополнительные затраты времени и средств. Первый визит в только сданную квартиру озадачивает необходимостью создать из строительного каркаса жилое пространство. Планируя этапы ремонта, главное внимание уделяют черновым работам: сантехнические работы, разводка электропроводки, оштукатуривание стен, стяжка пола. Это лишь первая стадия, но возникает масса вопросов: выбрать вариант стяжки – сухую засыпку или мокрую цементную, устанавливать ли теплый пол. Кстати мы так же осуществляем и замены и узнать можно по ссылкам https://zamer.org/#uslugi и https://zamer.org/#czeny.

Кого привлекать к ремонту?

Начиная любые дизайнерские изыскания, следует учитывать, что будет размещено в квартире в дальнейшем. Отказавшись с самого начала от дизайн-проекта, можно потом столкнуться с необходимостью переработки технических документов, чтобы адаптировать их к реальным условиям. При невозможности переделки электрической проводки, ее придется разводить навесным способом, что будет совсем не эстетично, или проводку прятать в плинтусы, что не безопасно. Если экономия обоснована, она вполне целесообразна и возможна на определенных этапах. Взаимодействие с профессионалами ремонтных организаций позволит определить, насколько необходимы этапы работ, где использовать более дешевые материалы, не уступающие по качеству. Квартира в новостройке приобретается для себя, ремонт ее должен производиться последовательно, затраты должны быть обоснованными.