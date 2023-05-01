Без лишних сомнений можно твердо заявить, что Испания является столицей мирового футбола. Ведь не просто так именно испанская сборная является одной из самых лучших на всем земном шаре. И можно отметить, что последнюю победу на чемпионате мира завоевала именно эта страна. Любой даже самый именитый футболист будет считать за честь выступать за Испанию. Ведь даже те люди которые далеки от футбольной темы и не интересующиеся деталями этой игры и нынешнего положения команд знают что такое «Реал Мадрид», даже столицу Каталонии люди уже давно стали называть просто Барсой а не Барселоной, а о том что такое футбольный клуб Валенсия знают даже дети больше чем о самом городе. Совершенно естественно, что весь мир так увлечен этой страной, ведь этот интерес действительно заслуженный. На протяжении долгих лет Испания является фаворитом на всех европейских чемпионатах, испанскую сборную также именуют «Красная Фурия», ведь она всегда является главным конкурентом другим командам на мировой арене. Исходя из такой репутации, множество детей просто мечтают, чтобы их приняла футбольная секция усть каменогорск в свои ряды, ведь это настоящий шанс добиться успеха на поле. Дети в Испании практикуют футбол по двум направлениям, первый это любительский, и второй - профессиональный, именно по этой причине имеются несколько систем, по которым ведется обучение детей футболу.

Разберём их подробнее

Первый вариант это проведение обучения при клубе во время учебного года. Вариант подобного рода будет идеальным для тех, кто планирует посвятить свою жизнь футболу и добиться определенных успехов на профессиональной арене. Обучение в летнем лагере это отличный способ для того, чтобы проверить свои возможности и понять стоит ли вообще этим заниматься. Также имеются короткие программы, которые протекают во время праздников, каникул, выходных дней и так далее. Такой метод можно отнести больше к любительскому или развлекательному, ведь тут ваш ребенок просто отвлекается от обычных дел.

Любительские и профессиональные школы футбола

На сегодняшний день Испания ведет набор в два типа школ находящихся при футбольном клубе, и их называют профессиональной и любительской. Для того чтобы правильно выбрать необходимый тип школы, вам нужно полностью понимать различия между ними. В любительских школах ведется прием всех желающих, кто просто хочет поиграть в футбол для удовольствия и там эта игра расценивается по большей части как просто факультативная. Но вот в профессиональную школу могут попасть только те дети, в которых сам клуб сможет увидеть потенциал и профессиональных игроков в будущем.