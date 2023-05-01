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Секреты приготовления пиццы

Сегодня, 09:03

пицца приморская

До сих пор люди спрашивают о том, как получается приготовить пиццу так, что ей отдают свое предпочтение люди во всем мире? казалось бы, простые продукты, которые имеются в любом доме, и всего пару составляющих начинки создают просто идеальный баланс. Практика показывает, что так, как готовят это блюдо в Кастельсардо в Санкт-Петербурге не способна приготовить ни одна женщина. Есть ли в этом отношении какие-то секреты?

Следует отметить, что специфика готовки этого лакомства кроется в тонкостях:

  1. моцарелла. Во время плавления она растекается равномерно и неплохо тянется. Благодаря именно этому виду сыра, блюдо становится легким и сочным. Ярко выраженного вкуса продукт не имеет, поэтому другие компоненты не перебивает. На определенные виды пиццы трут более пикантный сыр типа дорлю или пармезана. Вкусы плавятся не слишком хорошо, но тесто размягчают и добавляют специфический привкус;
  2. печь. На поверхности, которая раскалена до 400 градусов, пицца готовится за пару минут. Лепешка хорошо пропекается и становятся хрустящими. Моцарелла подкипает, а каждый ингредиент раскрывает собственный аромат на пламени. В том случае если Вы желаете в полной мере насладиться вкусом Италии, идеальным решением станет пицца приморская, заказанная в ресторане.
  3. мука. Секрет успеха заключается в особенном помоле пшеницы. Тесло не составит сложности замесить, оно становятся тягучим и мягким. После отдыха около 78 часов его следует раскатать руками;
  4. паста из томатов. Кроме помидоров, сюда входят такие специи, как чеснок, орегано и базилик.
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