До сих пор люди спрашивают о том, как получается приготовить пиццу так, что ей отдают свое предпочтение люди во всем мире? казалось бы, простые продукты, которые имеются в любом доме, и всего пару составляющих начинки создают просто идеальный баланс. Практика показывает, что так, как готовят это блюдо в Кастельсардо в Санкт-Петербурге не способна приготовить ни одна женщина. Есть ли в этом отношении какие-то секреты?

Следует отметить, что специфика готовки этого лакомства кроется в тонкостях: