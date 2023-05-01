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Секреты приготовления пиццы
Сегодня, 09:03
До сих пор люди спрашивают о том, как получается приготовить пиццу так, что ей отдают свое предпочтение люди во всем мире? казалось бы, простые продукты, которые имеются в любом доме, и всего пару составляющих начинки создают просто идеальный баланс. Практика показывает, что так, как готовят это блюдо в Кастельсардо в Санкт-Петербурге не способна приготовить ни одна женщина. Есть ли в этом отношении какие-то секреты?
Следует отметить, что специфика готовки этого лакомства кроется в тонкостях:
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