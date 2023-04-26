Основные этапы строительства хаммама

Хаммам - это традиционная турецкая баня, которая пользуется популярностью в России. Такие парные можно встретить во многих спа-центрах, гостиницах и спортивных комплексах. Все чаще владельцы загородных домов и квартир оборудуют такую парную, чтобы иметь возможность в любой момент отдохнуть в окружении горячего пара. Такой отдых не только расслабляет и снимает усталость, но и улучшает общее самочувствие, очищает организм от токсинов.

Если вы хотите построить частную турецкую баню, то за помощью стоит обратиться к опытным мастерам. Только при последовательном выполнении работ, соблюдении особенностей технологии, строительных норм вы сможете в полной мере оценить все преимущества турецкой парной. В Москве и области заказать строительство хаммама «под ключ» с соблюдением всех требований можно в компании «Топ-Хаммам». Ее мастера выполнят все работы собственными силами, не привлекая посредников:

проведение замеров и подготовка дизайн-проекта;

подготовка сметы;

составление плана работ и расчет сроков строительства;

проведение необходимых строительных работ;

черновая и чистовая отделка;

подбор и установка оборудования, аксессуаров;

пробный запуск и тестирование системы.

На этапе проектирования заказчик увидит, как будет выглядеть парная после завершения строительства, так как подготавливается трехмерный проект. Вы также можно посмотреть в галерее на официальном сайте top-hammam.ru фото реализованных проектов. Это турецкие бани разного стиля, площади и планировки. Объединяет их высокое качество исполнения, так как все работы выполняют опытные мастера.

Обращаясь в компанию «Топ-Хаммам», вам не придется заключать договора с несколькими подрядчиками, что сэкономит ваше время и деньги.