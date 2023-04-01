Все про панические атаки Панические атаки- это достаточно распространенное явление. Данным расстройством страдает около 5% населения. панические атаки – это приступ сильного страха или дискомфорта, который начинается без реальной угрозы и достигает своего пика за 10 минут. Паническая атака является одним из симптомов стресса и не приводит к смерти. Но все-же с таким расстройством нужно бороться. Какие существуют методы борьбы с паническими атаками? Существуют разные методы устранение данного расстройства: лечение таблетками, физические нагрузки, медитация, техники расслабления. Так лечится и депрессия. Начнем с метода лечения панических атак таблетками. Такой метод широко распространен при любых заболеваниях. Врач прописывает таблетки, режим и дозировки. Тут все просто. Что если вы не были на приеме у врача? Какие таблетки следует употреблять? В каких количествах? Вам следует купить валидол, глицисед, корвалол, гидазепам и феназепам. Валидол – 1 или2 таблетки положить под язык до полного их рассасывания. Глицисед – 2-3 таблетки положить под язик до полного их рассасывания. Корвалола следует употребить около 40 капель спиртового раствора разведенного в половине рюмки чистой воды. Что касается гидазепама и феназепама, то следует выбрать один из двух препаратов и проглотить 1-3 таблетки. Все вышеперечисленные средства очень быстро начинают действовать, поэтому их следует кметь при себе и употреблять при возникновении приступа панической атаки. Следующим методом являются физические нагрузки. Очень часто приступы панических атак являються следствием малоподвижного образа жизни, а также вредных привычек. В таком случае физические нагрузки избавят вас от этого расстройства. Несомненно, заставить себя начать заниматся спортом очень трудно, не говоря уже о бросании курить или употреблять спиртное. Но все-же вам нужно заставить себя и сделать это, и тога результат не заставит себя долго ждать. Кроме физических нагрузок эффективным методом является также медитирование. Медитация – это восточная техника релаксации. Она помогает вам расслабить свое тело и ум. Такой метод устраняет стресс , который и является одной из причин панических атак. Медитация также способна помочь вам избавится от некоторых вредных привычек(курения например). Для того, чтобы очень быстро и эффектвно остановить очередной приступ следует воспользоваться техникой расслабления. Диафрагмальное дыхание ослабляет приступ панической атаки, стабилизируя дыхание. Во время приступа такого рода мы дышим грудью, а частота нашего дыхания увеличивается. Метод диафрагмального дыхания основан на дыхании животом. Прибегая к такому методу нужно выбросить все из головы и делать медленные ритмические вдохи и выдохи. Таким образом, применяя один из вышеперечисленных методов вы сможете избавится от приступов панических атак. По материалам https://panicheskayaataka.ru. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





