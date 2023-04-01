Папилломы – это образования на коже тела, которые есть у многих людей. Многие из них ошибочно считают папиллому – родинкой, но на самом деле это образование к родинкам никакого отношения не имеет. Папиллома – это вирус, который обитает в организме некоторых людей. Он как герпес скрывается внутри организма человека, периодически появляясь в виде специфических образований на теле. Только если герпес появляется периодически, после чего проходит, то папилломы не исчезают сами по себе. В принципе, данное заболевание, как и герпес, не несет никакого серьезного вреда человеческому организму. Тем не менее, папилломы при массовом их росте, в особенности на коже рук и лица человека, могут нанести ему серьезные косметические дефекты. Благо, папилломы, как и любое другое вирусное заболевание можно лечить. Обычно папилломы лечат методом удаления их с поверхности кожи при помощи лазера или термокоагулятора или электроножа. Также в некоторых городах нашей страны практикуют лазерное удаление папиллом. Например, лазерное удаление папиллом спб пользуется настолько высокой популярностью и эффективностью, что люди приезжают сюда лечиться даже из-за рубежа. Как происходит удаление папилломы Врач подносит специальное устройство, дающее интенсивный лазерный луч, которые разрушает структуру папилломы или попросту отсекает ее. Процедура может быть достаточно болезненной, поэтому в некоторых случаях она проводится под наркозом. Преимущество данного метода удаления папиллом заключается в том, что образования с кожи тела человека уничтожаются бесконтактным способом – инструмент не касается кожи человека, что является более гигиеничным способом, нежели удаление папилломы электроножом, где инструмент доктора соприкасается с телом пациента и лазерное удаление бородавок в спб популярно. Некоторые мелкие папилломы врач может удалять жидким азотом, попросту разрушая их структуру. Без чего терапия папиллом не будет эффективной Как и лечение многих других кожных заболеваний, терапия папиллом не будет эффективной без применения внутренних лекарственных препаратов. Так, если ваш организм заражен папиллома-вирусом, скорее всего, иммунитет вашего тела ослаблен. Поэтому вам следует обязательно пропить курс витаминов и минералов, чтобы укрепить свой организм, а также противовирусные препараты – чтобы уничтожить вирус навсегда. По материалам lazernoe-udalenie-spb.ru.