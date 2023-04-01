Купить программные продукты фирмы «1С» в городе Тольятти не так уж и просто. Фирма «1С» не занимается продажей собственных продуктов, для этого она сотрудничает с множеством партнеров, поэтому в каждом крупном городе России, не только в Тольятти, есть множество партнеров фирмы «1С», которые реализуют ее продукты, поэтому выбрать среди такого количества партнеров наиболее подходящего не самая простая задача. Фирма «1С» очень тщательно выбирает партнеров, и не всем позволяет продавать свои программные продукты, так партеры обязуются продавать товар по цене не выше рыночной, однако встречаются все таки недобросовестные партнеры, которые слишком завышают цены, либо же продают некачественные программные продукты, для того чтобы не напороться на таких "партнеров", нужно внимательно следовать нескольким советам. Если вы ищите программные продукты 1с, то переходя на сайт, предложенный поисковой системой, внимательно его изучите, сайт должен быть информативным, представленная на нем информация и цены на продукты должны соответствовать действительности, в не быть устаревшими. Также на сайте должна быть информация о партнере, посмотрите, сколько лет он в этом бизнесе, если он новичок, то с таким партнером лучше не связываться. Если же у партнера большой опыт, то чаще всего на сайте можно найти информацию о предоставлении бесплатных услуг, таких как подписка на программные продукты на определенный срок, бесплатная установка, и бесплатная консультация. Многие партнеры также применяют опыт, заполученный у своих западных коллег, а именно не только продажа программных продуктов, но и сдача их в аренду. В США и Европе очень часто пользователи берут программы в аренду, так как стоимость аренды будет гораздо меньшей, нежели покупка.