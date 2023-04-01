Обязательства ИП после его ликвидации переходят к физлицу. При задолженности кредиторы предъявляют Вам законные претензии. Необходимо помнить, что взыскать можно не всякое имущество. ИП обязан вносить страховой взнос, независимо, работает он или нет. В этом году взнос повысится, поскольку зависит от минимального тарифа и оплаты труда. У многих возникают вопросы по поводу способа закрытие ип – госрегистрация прекращения деятельности. Есть определенные причины ликвидации ИП, самая распространенная – это прекращение фактической деятельности по инициативе предпринимателя. По закону причиной может быть решение суда или самого предпринимателя. Сначала нужно рассчитаться с налоговой, а также Пенсионным фондом, сдать бухгалтерию и отчетность, погасить долги перед бюджетом, если имеются, заплатить штрафы, налоги.

Что предлагает компания?

После ликвидации задолженностей подаются документы в налоговую инспекцию. Для уверенности, что ликвидация пройдет успешно, не будет отказа в регистрации, следует взять справку, что нет задолженности Пенсионному фонду. Он выдаст такую справку после решения всех вопросов с налоговой инспекцией. Можно получить отказ, если документы оформлены неверно, неправильно оплачена пошлина. Ошибки возникают, если заполнение производится самостоятельно. Благодаря имеющемуся опыту и ответственности, нам знакомы все тонкости заполнения документов, которые подаются в регистрирующий орган. Это исключит всякие риски. Если зарегистрированы в качестве работодателя, были трудоустроены сотрудники, независимо от того, работают они или нет. Вам откажут в ликвидации, пока не сниметесь с учета в качестве работодателя.

Какие обязательства остаются у предпринимателя?

Закрыть ИП можно всегда, но оно не освобождает от ответственности по обязательствам. С имеющимися долгами закрыть нетрудно, но они останутся, будут числиться и по ним необходимо будет платить. Согласно законодательству, актуальными остаются штрафы, требования кредиторов и др. Когда деятельности не было, то взносы начисляются, по долгам предприниматель отвечает собственным имуществом. Самостоятельное решение повышает риск материальных затрат в будущем. Сопровождается также рисками экономическими. Главная трудность в оформлении пакета документов, его предоставление обязательно. Закрытие узаконивается выдачей свидетельства. До ликвидации необходимо сдавать отчетность и вносить необходимые взносы в Пенсионный. Наша компания окажет любую помощь в закрытии с небольшими затратами.