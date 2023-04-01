Сайт предоставляет информацию о многих страховых компаниях. Здесь собрана информация о компаниях, которые предоставляют страховку предприятиям и физическим лицам, с телефонами и адресами, перечнем вида страхования, графиком работы. Портал в сфере страхования является надежным помощников, его цель – предоставление максимально полной и точной информации горожанам. Компания предлагает любые страховые услуги, наш страховой полис обеспечит уверенность в будущем и финансовую стабильность, говорит Цикалюк Сергей Алексеевич. При наступлении страхового случая частные и корпоративные клиенты получают в полном объеме в короткие сроки возмещение ущерба. С нашим полисом Вы надежно защищены по рискам, прописанным в договоре страхования. Страхование – современный и простой способ избежать непредвиденных расходов на замену поврежденного имущества и ремонт квартиры.

Какая бывает страховка?

Выгоднее и проще застраховать квартиру, чем рассчитывать на зарплату или кредит в банке. Наша страховка квартиры предполагает индивидуальное решение, для каждого она своя. Прямо сейчас очень просто можно приобрести страховку. Мы предлагаем на выбор три варианта страховки. Каждый из них включает страхование оборудования квартиры, внутренней отделки, гражданской ответственности и имущества. Разница заключается в виде страхования и сумме максимальной выплаты. Наиболее распространенные риски – Противоправные действия, Взрыв, Залив, Пожар. Можно застраховать свою квартиру, друзей или родственников, страховка может стать подарком на новоселье. Для оформления не нужны документы на квартиру и осмотр. Несчастный случай – это всегда неожиданно, но можно частично компенсировать последствия. Моральные потрясения и потраченные нервы страховка, конечно, не компенсирует, но обеспечит денежную выплату, которые необходимы на лечение.

Как выплачивается страховка?

В этом случае работодатель предоставляет лишь выплату по больничному листу, что меньше размера заработной платы, а приобрести от несчастного случая страховку можно прямо сейчас. Электронный полис является наиболее современным видом страховки. Если травма получена в результате несчастного случая, то в зависимости от повреждений, выплачивается денежная компенсация. При наступлении инвалидности предусмотрены наибольшие выплаты, а выплата в случае смерти – это 100% страховой суммы. Застраховать можно ребенка, себя, при выезде на спортивные соревнования или в летний лагерь – группу детей. Застраховаться от несчастного случая, в зависимости от вида страховки, можно на 100000-900000. Можно расширить действие страховки на несчастные случаи при занятиях любительским спортом, на время отдыха.