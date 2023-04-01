Монтаж и обслуживание пожарной сигнализации По законодательству, существует целый ряд помещений, в которых должна быть установлена охранно-пожарная сигнализация. Как правило, это производственные помещения, цеха и склады, а также прилегающая к ним территория. Но в наше время для обеспечения собственной безопасности, многие желают по своей воле установить охранно-пожарную сигнализацию и на дома: на дачах, загородных домах и усадьбах. Установка такого типа сигнализации обеспечит безопасность, как производственным помещениям, так и частным домам на случай внезапного вторжения или возгорания. Охранно-пожарная сигнализация - это целый набор разнообразных технических средств (таких как , система контроля доступа, оповещения,пожаротушения, дымоудаления, и так далее), который позволяет обезопасить помещение от несанкционированного проникновения и/илипожара и монтаж и обслуживание пожарной сигнализации сделать крайне важно. Охранно-пожарные сигнализации включают в себя датчики, которые извещают о происшествии, приемно-контрольные панели, которые собирают и обрабатывают данные, принятые от датчиков, а также центр управления сигнализацией (или охранно-пожарная панель). Прежде, чем начать установку, следует определиться с типом сигнализации. Кстати, можно установить отдельно – охранную и пожарную – сигнализации, но профессионалы советуют устанавливать именно комплекс. Определившись с выбором системы, сотрудники охранной фирмы, которые будут производить установку, осуществляют предварительный осмотр помещений, в которых требуется техническое обслуживание охранно пожарной сигнализации. Затем они составляют план всех необходимых работ, смету. Каждый этап установки можно контролировать. Помимо монтажа охранно-пожарной сигнализации, требуется еще и ее обслуживание. Как правило, обслуживание может обеспечить та же компания, которая занималась установкой. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





