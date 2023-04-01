Закон о бенефициарных владельцах Сегодня смена собственника предприятия бывает необходимой или вынужденной мерой в нашем современном обществе. Это происходит сплошь и рядом, но как это пережить и какие меры принять не все, к сожалению, знают. При смене собственника не всегда происходит ликвидация предприятия, и поэтому шансов на увольнение у вас намного меньше. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию вам придётся хотя бы поверхностно ознакомиться с трудовым кодексом, чтобы знать свои права и обязанности. Есть замечательная статья 75, в которой прописаны отношения между нанимателем и работником в случае непредвиденных ситуаций на производстве, в том числе и смена самого руководителя. По закону вас могут уволить с выходным пособием, здесь ничего не поделать. И закон о бенефициарных владельцах это позволяте сделать. Новое руководство захочет иметь новый коллектив, а возможно уже придёт на новое место со своим штатом. Возможно, вас оставят, возможно, понизят по должности, эти права имеет новый руководитель. Спорить в этом случае не целесообразно. В данной статье подробно прописаны все пункты в отношении той или иной ситуации. Если вы вдруг оказались в такой ситуации внимательно читайте трудовой кодекс и знайте свои права и обязанности. При смене собственника бывшее начальство должно предупредить вас заранее о таких грандиозных переменах на предприятии, чтобы сотрудники знали, чего им ждать и могли найти новое место работы. Вас должны предупредить не менее чем за два месяца до глобальных изменений. При смене собственника происходит купля продажа предприятия, оформляется множество документов. Трудовые отношения со всем штатом могут быть продолжены, и для вас ничего не изменится, кроме нового директора. Такое тоже может быть и порой это является самым разумным решением, особенно для самого собственника. Он быстрее вникнет в дела предприятия, узнает все нюансы и сможет руководить им в полной мере, принося прибыль. Бывают случаи, когда безнадёжное предприятие возрождается благодаря новому собственнику, от этого в прибыли будут все. Не порите горячку, пытая перебежать куда-либо ещё, если предприятие находится на плаву, а вдруг именно вы и ваши коллеги помогут ему подняться на уровень, а то и несколько выше. Единственное, что необходимо учитывать в это ситуации, так то. Что вам придётся заключать новый договор на работу, старый в этом случае расторгается. Изучайте законы, и тогда никакая смена собственника предприятия не сможет застать вас врасплох. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





