Привлечь полезные живые существа в ваш сад способны растения, которые предоставят им «стол и кров». Особенно это важно, если вы собираетесь ставить теплицы и заниматься огородничеством, укрытие бассейнов купить и законсервировать его на зиму. Так, долго цветущие медоносы притягательны для насекомых-опылителей. Окраска, форма и размеры цветков не имеют значения — был бы нектар. Позаботьтесь о том, чтобы на вашем участке что-нибудь да цвело на протяжении всего садового сезона. В этом вам поможет наше неуемное стремление собирать у себя представителей растительного мира со всех концов земли.

Как только полезные насекомые и птицы станут посещать ваш сад, чтобы подкрепиться, вы сможете сделать так, чтобы они остались у вас, обеспечив им место для выведения потомства и отдыха. Птицы нуждаются в безопасных укрытиях, значит, имеет смысл посадить густые кустарники, вечнозеленые и листопадные, в зарослях которых пернатые чувствуют себя в безопасности. Пусть эти посадки переходят одна в другую, чтобы птицы могли перебираться с места на место, не вылетая на открытое пространство и ничем не рискуя. Кустарник станет укрытием и для других живых существ, которых вы хотели бы видеть на своем участке. Многие живущие в земле насекомые, землеройки, жабы и ежи предпочитают обитать среди опавшей листвы и веток и кормиться там. Водоемы Садовая экосистема должна включать в себя отдельные живые сообщества, и в этом смысле (если пространство позволяет) незаменимы водоемы — бассейны или маленькие пруды и укрытие для бассейна сегодня на пике популярности.

Лягушки, жабы, тритоны и стрекозы всегда отдают предпочтение тем местам, где есть водная поверхность. Большинство из них — ваши помощники в борьбе с вредителями, и до чего же любопытно за ними наблюдать! Конечно, водоемы представляют опасность для детей, но, приложив небольшие усилия, вы сможете отвести угрозу, и детям придется по душе водный мир. Однако металлические теплицы следует расположить на некотором отдалении, ведь водные испарения будут провоцировать ржавчину Здоровое небрежение Откажитесь от стремления к идеальной чистоте. Я не призываю вас попустительствовать сорнякам или оставлять отмершие растения рядом с живыми. Я просто предлагаю не срезать соцветия, как только опадет последний лепесток. Пусть в вашем саду будет пара мест, где осталось немного опавших листьев и веток, несколько камней, где лежит (на боку или вверх дном) пара керамических горшков. Они станут раем для насекомых, червей и пауков, которые либо поедают садовых вредителей, либо служат пищей для охотников на вредителей. По материалам накрытьбассейн.рф.