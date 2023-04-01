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Где жить в Сочи

Вчера, 14:54

Из четырех курортных районов состоит Большой Сочи: Адлерского, Хостинского, Центрального и Лазаревского. Центральный район представляет непосредственно Сочи. Это наиболее солнечное место на курорте, средняя летняя температура +27, пляжи все галечные. На центральном пляже на тарзанке можно прыгнуть прямо в море с бывшей спасательной вышки, к услугам отдыхающих гидроциклы, надувные «бананы», глиссера и другие водные развлечения. Центральный район подходит для семейного и молодежного отдыха. Инфраструктура района хорошо развита, есть все виды отдыха и развлечений: эко парк сочи, клубы, магазины, рестораны, кинотеатры, концертные залы. К недостаткам относится огромное скопление отдыхающих в курортный сезон, а также, по сравнению с другими районами, очень высокие цены. Но лазурная Сочи официальный сайт предложит вам интересные варианты жизни в этом городе.

Какие пляжи предлагает курорт Сочи?

В Сочи имеются три вида пляжей: пляжи общего пользования, санаториев и здравниц и дикие. На последних относительно чисто, народу мало и отсутствуют любые удобства – нет душа, кабинок для переодевания и др. Самые комфортабельные – закрытые пляжи. Посторонних туда или совсем не пускают или за вход берут плату. Наиболее популярными и распространенными являются общественные пляжи. На них грязновато, много народу, но именно там сосредоточен весь сервис и развлечения. Зонтики и лежаки выдаются в обмен на курортную книжку. В Хосте в основном мелкогалечные пляжи, хотя местами попадается серебристо-серый морской песок. Многие пляжи благоустроены: от пансионатов, санаториев и городские.

Большой дикий пляж расположен в районе мыса Видный.

В Большом Сочи лечат сердечно-сосудистые заболевания, периферической и центральной нервной системы, органов дыхания, ЖКТ, эндокринной системы и др. В Сочи санаторно-курортное лечение сочетается с местными методами оздоровления. Это различные методы и виды лечебной физкультуры, грязелечение, бальнеологическое лечение, включающее углекисло-мышьяковые, йодобромные, сероводородные ванны, климатотерапия. Общие методы включают медикаментозное лечение, психотерапию, лечебное питание и физкультуру, некоторые виды водолечения в виде различных душей и жемчужных ванн, аппаратную физиотерапию. Активно применяют сероводородные минеральные источники в лечении заболеваний суставов, хронических женских заболеваний, заболеваний кожи, сахарного диабета, атеросклероза, расширения вен, недостаточности кровообращения, ревматизма.

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