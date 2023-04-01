 Как выбрать клинику эстетической медицины » ТелеВести.Ру - Новости ТВ, Новости телевидения, ТВ, Все о телевидении в Москве и России, Масс-медиа, Новости интернета, Новости радио
Регистрация Войти
Мы в социальных медиа:
» » Как выбрать клинику эстетической медицины

Как выбрать клинику эстетической медицины

Вчера, 11:44

Сегодня почти на каждом шагу можно встретить клинику эстетической медицины или косметологическую клинику. В любой клинике широкого профиля есть косметолог, а про кабинеты в салонах красоты не приходится говорить. Как в этом разнообразии разобраться? Следует помнить, что косметология является разделом медицины, и клиника должна обладать соответствующей лицензией. Ее отсутствие должно насторожить. В косметологической клинике работать должны врачи косметологи. При выборе из одинаково оснащенных и равнозначных по цене клиник следует выбрать ту, где косметологи имеют больший опыт и лучшее образование. Если заведение называется профильной клиникой, оно оснащается соответствующим оборудованием. Аппаратная косметология является обязательным элементом центра косметологии.

В чем заключаются услуги?

После этого ознакомьтесь с ценами на продукты, оцените отделку помещений и другие показатели. На сайте центров косметологии можно выбрать ближайшее к работе или дому заведение, позвонить и записаться на прием. Все более популярными и доступными становятся косметологические услуги. Ежегодно появляются новые разделы и виды косметологии: аппаратная, инъекционная, эстетическая, медицинская и др. Ежегодно открывается множество салонов красоты, косметологических центров и клиник. Обычному человеку, несмотря на обилие информации, разобраться сложно, в чем разница между аппаратным и LPG массажем, диспортом и ботоксом, какой предпочесть метод коррекции, когда их множество. На страницах сайта мы расскажем о недостатках внешности и методах их коррекции. И почему косметологическая клиника - лучший вариант.

В чем отличие специалистов и заведений?

Существует большая разница между косметологом и соответствующим врачом. После трехнедельных курсов можно считаться косметологом. Врач косметолог, проучившийся 6 лет является специалистом в дерматологии – еще два года, специализирующийся на терапевтической косметологии и применении ее методов. Отличается и спектр услуг, которые оказывают врачи и эстетисты. Ко вторым обращаются за масками, массажем, чисткой лица. К врачам обращаются за услугами аппаратной, инъекционной, лазерной косметологии, лечением угрей. Задача косметолога – профилактика старения, а врача – устранение косметических недостатков. Косметологию также часто делят на медицинскую и эстетическую. Владелец заведения решает, как его назвать. Разница в наличии лицензии и сотрудниках. Если у салона есть лицензия и работают в нем врачи-косметологи, то оказываться могут услуги медицинской косметологии.

скачать dle 11.0фильмы бесплатно

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Маяк здоровья

Косметология

Сервис поиска медицинских клиник

Как пройти лечение за рубежом?

Как найти хорошую клинику?

Линдсей будет лечиться в клиинке Бетти Форд


Все права защищены © 2006-2015.
Контакты О нас Реклама Сотрудничество

АРХИВ

Апрель 2023 (32)
Март 2023 (261)
Февраль 2023 (14)
Январь 2023 (9)
Декабрь 2022 (23)
Ноябрь 2022 (40)

КАЛЕНДАРЬ НОВОСТЕЙ

«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

© "ТелеВести.Ру" 2006-2022. Ежедневное информационное интернет-издание о телевидении и масс-медиа. Новости спутникового, эфирного и кабельного телевидения. E-Mail: televesti@yandex.ru. При использовании материалов ссылка на www.televesti.ru (Для интернет-проектов гиперссылка) обязательна. © www.televesti.ru зарегистрирован в Хостинг-центре РБК 16.12.2006 года. Проститутки Воронеж