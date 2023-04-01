Как выбрать клинику эстетической медицины

Сегодня почти на каждом шагу можно встретить клинику эстетической медицины или косметологическую клинику. В любой клинике широкого профиля есть косметолог, а про кабинеты в салонах красоты не приходится говорить. Как в этом разнообразии разобраться? Следует помнить, что косметология является разделом медицины, и клиника должна обладать соответствующей лицензией. Ее отсутствие должно насторожить. В косметологической клинике работать должны врачи косметологи. При выборе из одинаково оснащенных и равнозначных по цене клиник следует выбрать ту, где косметологи имеют больший опыт и лучшее образование. Если заведение называется профильной клиникой, оно оснащается соответствующим оборудованием. Аппаратная косметология является обязательным элементом центра косметологии.

В чем заключаются услуги?

После этого ознакомьтесь с ценами на продукты, оцените отделку помещений и другие показатели. На сайте центров косметологии можно выбрать ближайшее к работе или дому заведение, позвонить и записаться на прием. Все более популярными и доступными становятся косметологические услуги. Ежегодно появляются новые разделы и виды косметологии: аппаратная, инъекционная, эстетическая, медицинская и др. Ежегодно открывается множество салонов красоты, косметологических центров и клиник. Обычному человеку, несмотря на обилие информации, разобраться сложно, в чем разница между аппаратным и LPG массажем, диспортом и ботоксом, какой предпочесть метод коррекции, когда их множество. На страницах сайта мы расскажем о недостатках внешности и методах их коррекции. И почему косметологическая клиника - лучший вариант.

В чем отличие специалистов и заведений?

Существует большая разница между косметологом и соответствующим врачом. После трехнедельных курсов можно считаться косметологом. Врач косметолог, проучившийся 6 лет является специалистом в дерматологии – еще два года, специализирующийся на терапевтической косметологии и применении ее методов. Отличается и спектр услуг, которые оказывают врачи и эстетисты. Ко вторым обращаются за масками, массажем, чисткой лица. К врачам обращаются за услугами аппаратной, инъекционной, лазерной косметологии, лечением угрей. Задача косметолога – профилактика старения, а врача – устранение косметических недостатков. Косметологию также часто делят на медицинскую и эстетическую. Владелец заведения решает, как его назвать. Разница в наличии лицензии и сотрудниках. Если у салона есть лицензия и работают в нем врачи-косметологи, то оказываться могут услуги медицинской косметологии.