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Как устроены ящики?

Защищают инструмент при транспортировке от повреждений прочные стенки, некоторые кейсы внутри снабжены мягкой прослойкой, чтобы смягчать удары. Ящики для электроинструмента разрабатываются, как правило, под конкретный инструмент – для нивелира, дисковой пилы, дрели. В профессиональном ящике для инструментов имеется отсек для укладки инструмента, а в специальных углублениях в стенках размещают оснастку. Ящики для ручного инструмента имеют большое отделение для ключей, отверток, строительного уровня, молотка, а также несколько ячеек для мелочей – оснастки, крепежа, мерной ленты. Инструментальные ящики органайзеры имеют множество отделений, которые предназначены для отверток, измерительных инструментов, крепежа и других необходимых мелочей. Небольшие кейсы, в которых хранится крепеж и ручной инструмент, имеют длину 300 мм. Так же у нас в наличии есть и шкаф металлический инструментальный. Так же у нас можно найти и шкаф для инструментов металлический.

Как они делятся по назначению?

Ящик для инструментов от бывает пластиковый или металлический, второй прочнее, но пластик легче. У некоторых моделей стенки выполнены из пластика, а крышка и дно – из стального листа. У ящиков для электроинструментов один большой отсек и небольшие ячейки для оснастки в крышке. У модулей для ручного инструмента много мелких отделений, есть поддон под крепеж. Отдельные кейсы снабжены модульными перегородками, отсеки можно регулировать, делая их меньше или больше, в зависимости от размеров инструмента. В интернет магазине можно выбрать и приобрести ящики под крепеж и инструменты прямо сейчас. Стоимость и описание каждого ящика размещены в карточках товаров, определиться будет легко. Заказ можно оформить по телефону или на сайте.