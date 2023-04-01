Морской контейнер представляет собой многооборотную конструкцию, используемую для перемещения грузов различной категории. Предназначен для транспортировки имущества. Конструкция является пустым ящиком, выполненным из черного металла или алюминия. Согласно стандартам, емкость имеет прочное основание, которое усилено стальной рамой. Оснащается узлами, проемами для перевалки. Имеет приспособление для пломбирования, тент для перевозки обычных объектов или навес. Компания продает подобные контейнеры, которые подходят для любых видов транспорта. Изделия применяются для многократной перевозки грузов, можно применить под офис или бытовку. Кроме новых контейнеров, предлагаем б/у в хорошем техническом состоянии.

Какие бывают контейнеры?

Основное направление компании – аренда и реализация новых и б/у контейнеров. Они являются универсальными и применяются для транспортировки грузов. Приобрести подобныe морские контейнеры – получить пункт продаж, офис, бытовку, склад – все, что сегодня необходимо. Компания предлагает приобрести наиболее распространенные модели и достаточно редкие. Кроме этого, у нас имеются запчасти на контейнеры, производится ремонт. В морских перевозках применяются универсальные или специальные контейнеры, которые приспособлены для перевалки материалов. Контейнеры 10ф применяются для грузов до 5т, перевозятся фурами и судами, уменьшая расходы. Контейнеры 20 футов приспособлены для произвольного транспорта, обладают оптимальной вместительностью. 45 футов применяются для негабаритов.

Как купить емкость?

Для перевозки скоропортящихся продуктов компания предлагает рефрижераторные контейнеры, имеющие автономный холодильник или обогреватель. Для жидкостей имеется контейнер-танк, существует платформа. Мы подберем оптимальное изделие под всякий груз. Мы предоставляем все условия, чтобы Вам проще было приобрести или арендовать любой контейнер. Его можно заказать по электронной почте или по телефону, есть обратная связь. Для этого заполните форму, и с Вами созвонится менеджер, предоставит информацию и примет заказ. Контейнер обеспечит сохранность груза из-за прочности емкости, с помощью приспособлений для пломб и замков. Емкость удобна для ухода. Обеспечивается свободный доступ для досмотра груза. Правильный выбор контейнера позволит успешно транспортировать любые грузы.