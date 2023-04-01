Cервис мультиссылок

Taplink - это онлайн-сервис, который позволяет создавать лендинг-пейдж для Instagram и других соц сетей, объединяя в себе все ссылки, контактные данные в едином интерфейсе. С помощью сайта пользователь может добавить источники на свои сайты, интернет-магазины, социальные сети, мессенджеры, другие ресурсы, чтобы удобнее предоставлять информацию своей аудитории. Этот инструмент особенно полезен для тех, кто хочет использовать Instagram для продвижения своего бизнеса или персонального бренда. Но ограничен в возможностях для добавления ссылок в свой профиль. С помощью данного инструмента можно создать более удобный и информативный профиль Instagram,

С помощью сервис мультиссылок вы можете добавлять ссылки на различные социальные сети, такие как Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok и другие. Также на ваш сайт, блог, магазин и другие онлайн-ресурсы. Можно создавать кнопки для оформления заказа, добавлять формы обратной связи и управлять расписанием встреч, звонков.

Преимуществом сервиса является возможность делиться своей страницей со ссылками в интернете и мессенджерах, включая Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, другие. Это позволяет увеличить свою онлайн-видимость и удобство для подписчиков.

Кроме того,таплинк имеет инструменты для аналитики, которые позволяют отслеживать активность посетителей на вашей странице, такие как количество кликов, длительность посещения, другие параметры. Это помогает понимать, какие элементы вашей страницы интересны для ваших подписчиков или клиентов.

Таким образом, он предоставляет удобный, простой способ объединить все ваши онлайн-ресурсы в одном месте, упростить доступ к ним и повысить вашу онлайн-видимость.

Тарифные планы Таплинк

Taplink предлагает несколько тарифных планов с разным функционалом и стоимостью.

Бесплатный тарифный план позволяет создать одну ссылку в профиле, загрузить до 5 файлов и получать уведомления о переходах. Также в этом тарифе доступен базовый набор инструментов для кастомизации ссылки, например, изменение цветовой схемы, добавление фонового изображения.

Самый популярный тарифный план - PRO, стоит около 350 рублей в месяц. Он позволяет создать до 10 ссылок в профиле, загрузить до 50 файлов. Добавлять видео и музыку, интегрироваться социальными сетями, получать статистику по переходам и многое другое.

Для более крупных бизнесов есть тарифный план BUSINESS, который стоит около 900 рублей в месяц. Он предоставляет возможность создавать неограниченное количество ссылок, загружать неограниченное количество файлов, получать расширенные статистические данные.

Кроме того, сайт предлагает еще несколько дополнительных функций, таких как покупка дополнительных ссылок или расширенный функционал статистики, которые можно приобрести отдельно.

Возможности Таплинк

Некоторые возможности, которые предоставляет Taplink:

Создание лендинг-страницы с уникальным дизайном. Вы можете настроить цветовую схему, загрузить фоновое изображение, выбрать шрифты, многое другое, чтобы сделать свою страницу более привлекательной для пользователей.

Добавление всех своих контактов или ссылок на одной странице. Вы можете добавить источники на Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, LinkedIn, Telegram, WhatsApp, Viber и многое другое.

Отслеживание статистики. Он позволяет отслеживать статистику посещений вашей страницы, кликов на них, а также посещений по каждой социальной сети.

Интеграция с платежными системами. Если у вас есть собственный бизнес и вы хотите продавать свои товары или услуги через сервис, вы можете интегрировать свою страницу с платежными системами. Например, PayPal, Stripe, ЮМани и другими.

Настройка автоматических ответов. Вы можете настроить автоматические ответы на сообщения, которые пользователи отправляют через него, чтобы дать им более быстрый, а также эффективный ответ.

Таплинк предоставляет множество возможностей для удобного и эффективного продвижения вашего бренда или бизнеса в соц сетях.

Альтернативы Taplink.ru

Существует несколько альтернативных сервисов, которые также позволяют создавать страницы с несколькими ссылками в соц сетях. Некоторые из них:

Linktree - это один из самых популярных сервисов аналогичных Taplink. Он также позволяет создавать страницу с несколькими источниками для Instagram и других социальных сетей.

Lnk.Bio - это еще одна альтернатива, которая позволяет создавать страницы со ссылками для Instagram. Она имеет простой, удобный интерфейс, со стильным дизайном.

Campsite - это относительно новый сервис, который также позволяет создавать страницы с источниками для соц сетей. В отличие от Linktree и Lnk.Bio, Campsite предлагает больше возможностей для настройки дизайна и визуальной составляющей страницы.

ContactInBio - еще один сервис, который позволяет создавать страницы с источниками для социальных сетей, в том числе для Instagram.

Taplink - это инструмент для упрощения работы с ссылками в блогах, а не платформа для заработка. Однако, вы можете использовать его для продвижения своего бизнеса или услуг, что в свою очередь может привести к увеличению дохода. Например, вы можете добавлять ссылки на свой онлайн-магазин или услуги, которые вы предоставляете, на страницу сервиса и привлекать больше клиентов. Можно использовать инструмент для привлечения партнеров или рекламодателей, получать доход от продаж или рекламы. Однако, чтобы заработать с помощью него, вам нужно предоставить ценные и интересные услуги или товары, которые привлекут ваших потенциальных клиентов и партнеров.