Наша фирма является лидером по проектированию и производству туалетных перегородок, которые предназначенные для планирования и отделки узлов. Мы можем предложить отличные перегородки лофт для детских учреждений, и в этом проекте у нас практически нет конкурентов, так как мы являемся первопроходчиками. Санузел лофт без них не обойдется.

Из чего делают перегородки?

Материалы из которых изготавливают перегородки: влагостойкое ДСП, из алюминия и нержавеющей стали. Мы придерживаемся всех новинок в архитектуре и строительстве, поэтому все панели разрабатываются еще и с дизайнерской точки зрения. Компания всегда совершенствуется, и стремится к высоким стандартам. Производит дизайнерские и функциональные перегородки для санузла. Каркас перегородок для санузлов делается из алюминиевого профиля. По вашему желанию мы можем окрасить панели порошковыми эмалями в самые разнообразные цвета. Двери также изготавливаются по той же системе, и в тон панелей, если он есть. Отличным вариантом заполнения туалетных кабин служит влагостойкое ДСП.

Стоимость сантехнический панелей

Цена и фактура зависит только от самого заказчика, так как он с помощью нашей поддержки будет выбирать материалы, которые мы предложим ему. Чем выше качество материала, тем цена соответственно выше. Также зависит от производителя, и срока поставок материалов, и выполнения работ. Мы гарантируем качество наших работ, и качество материалов, так как многолетний опыт позволяет выбирать только лучшее на строительном рынке нашей страны, и за рубежом. В производстве используем экологически чистые материалы, на которые у нас есть документальное подтверждение. Высококачественные материалы, и фурнитура мировых производителей, позволяет быть нам лидерами, и иметь постоянных клиентов, которые всегда оценивают нашу работу. Наш рабочий персонал проходит различные курсы повышения квалификации, так как без них не возможно развиваться и быть в курсе всех новинок и нововведений. Перегородки для частных санузлов.Если ваш туалет и ванная комната объединены, тогда вам рано или поздно захочется определить свое личное пространство. И в этом случае вам помогут сантехнические перегородки. Перегородки могут быть: - из стекла; - кирпича; - гипсокартона; - пеноблока; - пластиковые. Все это поможет вам определить вашу комфортную зону, а вам следует только выбрать наиболее понравившийся материал.