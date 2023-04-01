Мебель, которая предназначена для наших малышей, имеет такие достоинства как вместительность и эргономичность. Кроме того, мебель торговой марки Элфис является вполне безопасной для маленьких детей. Используя мебель этого производителя для детской комнаты, родители без особых усилий смогут организовать игровую зону для самых маленьких, или учебную зону для школьников. Разместив в детской комнате двухъярусные кровати, вы получите прекрасную зону отдыха, которая будет способствовать спокойному и здоровому сну вашего ребенка. Наиболее просто создать уютный интерьер детской комнаты, выбирая модульные системы, предназначенные для детей. Именно они помогут сделать детскую комнату не только удобной, но и индивидуальной. Дневной свет в спальне очень важен, имейте ввиду. Двухъярусные кровати имеют удобное выдвижное нижнее спальное место, где ребенку будет очень комфортно и удобно во время сна. Двухъярусная кровать является отличным решением, если в вашей семье два малыша, и площадь детской комнаты не отличается большими размерами для того, чтобы разместить в ней пару кроватей. Приобретение двухъярусной кровати поможет сэкономить пространство детской комнаты. На свободной территории можно игровой уголок или уголок для творческих занятий. Многие дети с большим удовольствием спят на двухъярусных кроватях, порой возникают часты споры по поводу того, кто будет спать на верхнем этаже. Многие родители, чтобы не допускать скандалов среди младшего поколения, устанавливают очередность, кто из детей эту неделю будет спать наверху. Прекрасным решением является приобретение двухъярусной кровати для семьи, в которой растут милые близнецы, или же в семье растут дети погодки. Приобретаются двухъярусные кровати для малышей с двух летнего возраста. В этом возрасте дети отличаются самостоятельностью, могут сами подняться на второй этаж кровати, а решетки-боковинки не причиняют им дискомфорт во время отдыха. Кроме того, у детей такого возраста хорошо развита фантазия, и поднимаясь по лесенке в кровать они могут представить себя путешественником или космонавтом. Основные требования при выборе двухъярусной кровати. В первую очередь родители должны обращать внимание на наличие лестницы, которая должна иметь широкие, устойчивые ступени с поручнями. Верхняя кровать должна иметь высокие боковины, а сама конструкция должна отличаться хорошей прочностью. Кровать должна выдерживать не только вес самого ребенка, но и всех спальных принадлежностей и игрушек, с которыми дети очень любят засыпать. При соблюдении всех требований, детская двухъярусная кровать будет не только безопасна для ваших детей, но и принесет им здоровый и комфортный сон.