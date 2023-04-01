Существует много причин, заставляющих искать большую сумму, которую может предоставить под залог автомобиля. Оценка ТС, а также оформление документов выполняется профессионально. Сумма под залог без поручителей, кредитной истории, проверки платежеспособности может быть выдана через полчаса после посещения офиса. Компания работает в соответствии с законодательством в условиях полной прозрачности. В залог принимается любой автомобиль, состоящий на учете в РФ. Без бюрократических задержек договор оформляется на 30 дней. Клиенту нужно предоставить ПТС, паспорт обладателя авто или доверенность, когда ТС предоставлено по доверенности. Можно снова стать владельцем машины, возместив заем и заплатив проценты за дни его использования. Получение кредита на сайте много времени не отнимает, обладает существенными преимуществами. Договор ссуды прост и прозрачен.

Как осуществляется залог?

В залоге машина располагается на охраняемой стоянке, где ей обеспечивается необходимый уход. Чтобы получить кредит, не нужен пакет документов, в залог можно сдать ПТС, а автомобилем пользоваться, как прежде. Если не выплатите кредит в положенный срок, потеряете только ТС, а банк наложит арест на имущество и счета, что усложнит и без того нелегкое положение кредитора. При выборе автоломбарда учитывается выгода кредитования. Следующий параметр – территориальное расположение ломбарда. Давно подмечено, если человек проживает все, что заработал, то обязательно попадает в долговую яму. Лишь денежные накопления, примерно равные доходу за год, могут уберечь от финансового коллапса. Сегодня кредитование настолько популярно, что банки начинают бить тревогу по поводу невозвратов выданных кредитов.

Какие условия выдачи ссуды?

Учитывая, что деньги могут потребоваться в любое время, автоломбард функционирует круглосуточно. Здесь ссуды, как в банке, выдаются под проценты. Большим преимуществом является скорость выдачи займов, оценивается ТС в любом состоянии, в отличие от кредитов с залогом в кредитных учреждениях. Банк берет в залог исправные машины, определенной марки. Оценка ТС в автоломбарде выполняется квалифицированными сотрудниками и выполняется на профессиональной площадке. После оценки объявляется сумма. Нужно учитывать, что ссуда не может составлять 100% стоимости ТС. В автоломбарде это до 80% оценочной стоимости. Авто принимается в залог до года, проценты пропорциональны длительности залога. Договор залога можно продлить, оплачивая соответствующие проценты. Если условия клиента не удовлетворяют, он обращается в другое место.