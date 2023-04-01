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1с бухгалтерия

Сегодня, 15:07

Автоматизация налогового и бухгалтерского учета включает: сопоставление налогового и бухгалтерского учета, автоматизированное формирование отчетности, моментальную трансформацию бухгалтерского в данные налогового учета, автоматизация существующих процессов налогового и бухгалтерского учета. Руководители компании повысят оборот и производительность активов, снизят дебиторскую задолженность, получат возможность прозрачного управления, будут принимать обоснованные решения на основе данных о деятельности фирмы, ее расчетных показателях, прогнозах, планах. Ответят на вопросы об объеме и виде ресурсов для получения результатов, о необходимости применения капитала для повышения эффективности работы. Что дает автоматизация? При автоматизации налоговой и бухгалтерской службы, компания получает инструмент, который позволяет получать руководству необходимую информацию, спрогнозировать развитие организации, автоматизирует процессы, которые связаны с оборотом капитала, позволит исключить налоговые риски и финансовые потери. При занятии любым бизнесом – строительством или производством, оказанием услуг, комиссионной торговлей, розничной или оптовой торговлей, программа 1С позволит организовать налоговый и бухгалтерский учет, сделает эффективным ведение документооборота и бухгалтерии. Программа 1с бухгалтерия предполагает: учет нематериальных активов, основных средств, расчетов с контрагентами, кассовых и банковских операций. Создаваемые программой журналы документов делают комфортной работу с документами, помогают упорядочить документацию, персонифицированный и кадровый учет и др. Как ведется учет? В одной информационной базе ведется учет деятельности предпринимателей и нескольких организаций. Применяются общие справочники номенклатуры, сотрудников, контрагентов, а раздельно формируется только отчетность. Поддерживаются в программе разные системы налогообложения: единый режим для ИП, для организаций, патентная система налогообложения, УСН. В 1С хранится информация о контрагентах и сотрудниках организации – размер оклада, должность, индивидуальные коды, паспортные данные.1С автоматически формирует формы налоговой и бухгалтерской отчетности. Их можно напечатать, передать непосредственно из программы, по телекоммуникационным каналам связи. Автоматизировано заполнение книги продаж и покупок. Для учета НДС операции учитываются раздельно.

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