Чтобы какое бы то ни было изделие хорошо сохранилось при перевозке, у него должна быть хорошая упаковка. Для предупреждения повреждения груза и сохранения его в целостном виде можно использовать оборудование, которое обвязывает груз стальной или пластиковой лентой. Такое оборудование называется стреппинг-оборудованием. Стреппинг может осуществляться в торговле, мебельном производстве, строительстве, текстильной промышленности. Стреппинг-лента бывает разной толщины и ширины, так как её производство налажено. Такая лента выдерживает достаточно тяжёлые грузы, в том числе, кирпичи и металлопрокат. Весит стреппинг лента немного, благодаря этому, вес груза при её использовании не увеличивается. Стоит лента недорого, поэтому позволить её себе может любое предприятие. Многие компании, занимающиеся поставками упаковочного оборудования, продают и стреппинг оборудование разного вида. Стреппинг машина ручного типа работает от сети либо аккумулятора. Такую машину использую тогда, когда упаковка грузов имеют сложную конфигурацию. Полуавтоматическая стреппинг машина часть операций выполняет автоматически. Оператор только лишь протягивает ленту вокруг упаковки груза. Стреппинг машины могут упаковать груз любого веса, сними можно упаковать даже длинномеры нужна лишь стреппинг лента. Стреппинг машина-автомат имеет большую производительность. Упаковка осуществляется полностью автоматически и упаковочная лента может быть любой. Но упаковать такая машина может не любые грузы. Высота их должна быть не больше размера арки машины. Такие машины очень просто установить в любой конвейер. Оборудование, которое встраивается в конвейерную линию, не требует присутствия оператора. Благодаря этому, упаковка стоит значительно меньше, и количество работников требуется намного меньше. Все стреппинг машины являются очень прочными, работать с ними достаточно легко. Они регулируют натяжение ленты. Благодаря им, упаковка осуществляется во много раз быстрее.