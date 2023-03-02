Как обслуживать BMW?

Технические специалисты СТО проводят ТО всех моделей BMW. Производитель рекомендует плановое техобслуживание проводить каждые 20000 пробега. Когда закончилась гарантия на БМВ, автомобиль имеет большой пробег, интервал прохождения ТО следует сократить до 10000 пробега. Проходить диагностику ходовой части и сезонное обслуживание каждые полгода, независимо от пробега. Диагностика ходовой части постоянным клиентам выполняется бесплатно. Менеджеры компании проконсультируют по поводу регламента ТО, рассчитают стоимость процедур, выяснят необходимость диагностики, ответят на интересующие вопросы. Стоимость регламентного ТО автомобилей БМВ от 1850 грн. В него входит воздушный и масляный фильтры, диагностика ходовой части, замена масла в двигателе, замена воздушного и масляного фильтра.

Что предлагает компания?

На сайте можно посмотреть примеры проведения ТО БМВ по стоимости, которая зависит от модификации и модели автомобиля БМВ, стоимости расходных материалов и технических жидкостей, пробега авто. Менеджеры компании подберут качественные лицензионные или оригинальные запчасти по демократичным ценам. Стоимость ТО БМВ в любом случае Вас удовлетворит. Стоимость расходных материалов и запчастей после их подбора подсчитывается менеджерами. Для этого необходим VIN код автомобиля. В СТО созданы условия для ремонта в кратчайшие сроки АКПП БМВ. Специальное диагностическое оборудование позволяет определить точно причины поломки АКПП. При неаккуратной езде требует ремонта АКПП. Если в автосервис обратиться вовремя, то можно не допустить возникновения многих проблем.

Какие услуги предоставляет сервис?

В автосервисе по обслуживанию и ремонту. Вы получите профессиональную консультацию специалистов, занимающихся многие годы ремонтом АКПП БМВ. Они выяснят причину выхода из строя автоматическая трансмиссия автомобиля БМВ. После приема автомобиля в ремонт специалисты техцентра с помощью электронных приборов выполняют диагностику АКПП. Затем коробка автоматически дефектуется. Мастер определяет составляющие автоматической трансмиссии, которые требуют замены. Стоимость ремонта согласовывается с клиентом стоимость ремонта. При ремонте применяются полные ремкомплекты, подшипники, втулки, поршни от https://auto-grupp.ru/dvigatel/porshni, диски стальные и фрикционные, тормозные ленты, масляные фильтры, сальники и прокладки от известных компаний-производителей. На складе СТО всегда в наличии основные составляющие АКПП.