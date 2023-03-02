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Как выбрать корм для собаки?
Сегодня, 17:33
Здоровая, игривая, весёлая собака - счастье для хозяина. Большую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия играет само питание. Современный интернет-магазин зоотоваров или физические зоомагазины предлагают купить корм для собак всех возрастов, темперамента, породы.
Какой корм подойдёт собаке?
Корм разделяют на сухой и влажный (мясные консервы). Это первый вопрос, который стоит обсудить с ветеринаром. Далее важно проанализировать несколько не менее весомых факторов:
В интернет-магазине корм для собак Хиллс классифицируется в соответствии с типом, классом, весом упаковки и т.п. В магазине стоит обратиться за квалифицированной помощью к консультанту.
Какой тип корма выбрать?
Корма для собак классифицируются на сухие и влажные. Ветеринары обычно советуют сочетать оба в ежедневном рационе животного. Первый продукт представляет собой твёрдые гранулы, которые имеют длительный срок хранения и помогают животному избавляться от зубного налёта и камня. Сухой корм достаточно однообразен, поэтому со временем надоедает собаке. К тому же стоит следить, чтобы домашний любимец употреблял достаточно воды.
Влажный корм (мясные консервы) продаётся в меньших упаковках, так как хранится после открытия всего 24 часа. Преимуществами такого типа питания считают многообразие вкусов, отсутствие давления на желудочно-кишечный тракт, хорошее усвоение собачьим организмом.
Обязательно изучите состав корма на его этикетке. На первом месте указывается основной ингредиент. Если продукт качественный, это должно быть:
Для собак с чувствительной пищеварительной системой разработаны корма на основе лосося, ягнятины, крольчатины.
В состав также должны входить натуральные животные и растительные жиры, полезные углеводы, витамины, питательные микроэлементы (Е и с). Купить качественные корма для собак и кошек можно на сайте https://www.mirkorma.ru/.