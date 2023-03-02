Каких только разнообразных развлечений для детей не встретишь в наше время. Ребенок уже может иметь свой собственный аттракцион. Главное, чтобы было место, куда его поставить и на какие деньги купить. Если семья живет в собственном доме или на даче, где куча места и простора, можно позволить ребенку полезную забаву – прыжки на батуте. Батуты есть самые разные и на детский батут купить который просто и цена может также сильно отличаться. Для малышей в различных сказочных формах. Они могут быть дополнены таким же мягким бассейном или горкой. Для ребятишек постарше пружинные батуты. Они развивают физическую выносливость и координацию. Есть спортивные батуты для активных и частых тренировок и занятием фитнеса. Цена в первую очередь зависит от типа батута и его функциональных характеристик. Самые распространенные и доступные модели – это надувные и пружинные. Цены варьируются от тысячи рублей и доходят до 360 тысяч. Стандартный батут стоит 1 500 рублей. Это легкая и прочная конструкция, устойчиво стоящая на земле. В центре упругое полотно или сетка, на которой и можно прыгать. А также по краям есть мягкие ограничители. Весит это устройство примерно 7 килограмм. А выдерживает вес человека до 110 килограмм. Диаметры у них тоже разные. От этого фактора цена меняется. Также дополнительную стоимость может добавлять сетка, защищающая от падения. Ее советуют приобрести для детского батута для дополнительной безопасности вашего ребенка. Дороже обойдутся спортивные батуты, изготовленные специально для тренировок спортсменов. Они намного больше по размеру, надежные, подходящие для частого использования взрослым человеком при любой комплекции. Цена такого устройства составит около 20 тысяч рублей. Помните, что батут не только развлечение, он поможет вашему ребенку значительно укрепить сердечнососудистую систему. Бесспорную пользу прыжки приносят для развития координации движений, укрепляют легкие. Занятия на батуте развивают мышцы. В целом приятное развлечение для детей укрепляет их здоровье.