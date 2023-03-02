Выбираем летние шины

Компания дает возможность купить смоленск шина цена которых невелика, по европейским стандартам. Процесс изготовления полностью автоматизирован и производится на современном импортном высокотехнологичном оборудовании. Компьютерное моделирование протектора и использование современных резиновых смесей, выполненных по европейским рецептурам, дает возможность шинам Кордиант конкурировать с мировыми производителями. Прекрасные потребительские качества шин, баланс между комфортом, выдающимся для отечественных шин и рабочими характеристиками, износостойкость и безопасность, позволили шинам быстро добиться одобрения российских автомобилистов. Непрерывное улучшение качества шин, внедрение инновационных технологий, создание новых моделей позволяют удерживать лидерство при всех тестированиях.

Что такое шины Кордиант?

Интернет магазин предлагает приобрести летние и зимние шины российского бренда Кордиант. Выпуском шин занимается известная российская компания Сибур, которая также производит шины TyRex. Продукция Кордиант производится на Ярославском заводе с применением европейских технологий на современном оборудовании. При изготовлении применяется компьютерное моделирование протектора и новейшие резиновые смеси, которые созданы по европейским рецептам. Учитывая то, что появились шины Кордиант на российском рынке сравнительно недавно, они для российских автомобилистов стали узнаваемым брендом. Они ориентированы, в основном, на средний ценовой диапазон и производились специально для российских дорог. К их преимуществам следует отнести отличные показатели износостойкости, крепкое сцепление и мягкую амортизацию.

Где можно купить шины Кордиант?

Компания входит в ведущую двадцатку производителей шин во всем мире и занимает в Европе пятое место. Бренд принадлежит холдингу Сибур, который производит множество видов покрышек для коммерческого, грузового и легкового автотранспорта. Благодаря невысокой цене и хорошему качеству, у многих автолюбителей шины пользуются большой популярностью. Компания выпускает покрышки промышленного транспорта и может конкурировать с зарубежными производителями. Кордиант имеют длительные эксплуатационными сроками и качественные показатели в наиболее жестких условиях. Приобрести и заказать шины можно в интернет магазине за считанные минуты. Доступные цены и большой ассортимент сделают покупку приятной и выгодной. На сайте размещены подробные описания характеристик моделей шин, что позволяет сэкономить время и выбрать подходящий вариант.