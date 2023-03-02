Для быстрого нагрева воздуха на складах, в гаражах, офисах, торговых залах применяют тепловые пушки, которые могут пригодиться в домашних условиях и это вам не промышленные климатические камеры. Небольшой прибор доведет температуру в комнате до необходимого значения. Аппарат устроен просто: внутри корпуса находится вентилятор и ТЭН, которые закрыты защитной решеткой. Аппараты отличаются по параметрам и бывают бытовыми и промышленными. Мощность промышленных пушек достигает 150кВт, мощности 2кВт достаточно для дома. Источник питания – это дизель, газ, электричество. Электроприборы не выделяют запахов, не сжигают кислород. Дизельные и газовые пушки используют в цехе, на стройплощадке, в промышленных помещениях. Способ нагрева бывает непрямой и прямой. Аппараты прямого типа снабжены открытой камерой сгорания, из которой в окружающую вреду попадают продукты сгорания. Ну а ремонт тепловой пушки прост и недорог.

Какие пушки предлагает магазин?

Непрямого нагрева пушки с закрытой камерой имеют дымоход, выводящий из помещения продукты горения. Подобные приборы применяются в жилых помещениях и на стройплощадках. Приобрести такой аппарат можно в интернет магазине. В карточках товаров опубликованы отзывы о моделях, цены тепловых пушек. Электрические пушки представляют собой теплогенератор, который предназначен для профессиональной работы. Магазин предлагает любую из четырех серий моделей, рассчитанных на различные климатические условия. На корпусе пушки, который отличается прочностью, не имеет сварных швов. Теплогенераторы также имеют защиту от перегрева. Качественная сборка обеспечивает высокий срок службы и большую надежность. Для больших площадей магазин предлагает высокоэффективное оборудование.

Как выбрать оборудование?

Интернет магазин предлагает две группы теплового оборудования: тепловые завесы и пушки. У нас представлены водяные и электрические завесы, в основе работы которых теплообменники. Пар или горячая вода являются теплоносителями, которые передают тепло нагреваемому воздуху при контакте с трубками теплообменника или ТЭНами. Реализация теплового оборудования позволяет потребителям эффективно обогревать жилые здания и офисные помещения, экономить на отоплении, в холодное время решать вопросы обогрева помещений без значительных затрат энергоресурсов. Мы подберем оборудование для решения конкретных задач – пушку или завесу. Выбор осуществляется в зависимости от размеров помещения. Для больших площадей применяется пушка на различных видах топлива.