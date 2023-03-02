Многие, услышав фразу “очки ночного виденья” сразу представляют себе военных, учения, перестрелки ночью и тому подобное. Но, сегодня очки ночного видения используются не только военными, но и гражданскими. Многие любители по охотиться в ночное время просто обойтись не могут без этого важного прибора. Альфа 1033, это прибор ночного видения. Они используются для: • ночного наблюдения; • навигации; • астрономических исследований; • вождение морских и речных судов в ночное время суток; • вождение транспортного средства с неисправной системой освещения; • скрытого наблюдения правоохранительными органами; • передвижения по местности, ориентирования и охраны в темное время суток. Особенности прибора ночного видения Альфа - 1033 Что особенного в данном приборе? Все! Его уникальная оптическая система, великолепные технические и эксплуатационные характеристики и конструкция обеспечивают прибору безупречную работу. Более того, Вы сможете установить нужные Вам индивидуальные регулировки такие как: диоптрийная регулировка окуляров, установки по высоте, фокусирование объекта, изменяемая продольная установка на оголовье, включение дополнительной подсветки, индикатор разряда батареи и внутренний индикатор активного режима. Вы сможете удобно и надежно закрепить очки ночного видения Альфа – 1033 на своей голове с помощью оголовья. Еще, Вы сможете в любой момент перевести очки в вертикальное нерабочее положение и в рабочее горизонтальное. Прибор Альфа 1033 так же оснащен съемной афокальной насадкой, которая поможет Вам увеличить изображение в 4 крата. Ну а Ремонт прицелов ночного видения тоже есть. Характеристики: Масса – 0.43кг. Длина х Высота х Ширина – 123х135х61мм. Увеличение изображения – до 4-х крат. Вы сможете приобрести этот прибор ночного виденья Альфа-1033 очень удобно и быстро в любом специализированном интернет-магазине.