Иммиграция в Канаду Не для кого не секрет, что определенная категория наших сограждан мечтает уехать из нашей страны и жить за рубежом. Не будем вдаваться глубоко в причины таких желаний и мотивы наших сограждан, просто констатируем факт - такие люди всегда были, есть и будут. И несмотря на сложности, которые их подстерегают на этом пути, они готовы пройти все, чтобы получить вид на жительство в другой стране. И как только решение окончательно принято, начинается выбор своей второй родины, если можно так сказать И тут конечно, помимо европейских стран бывшего социалистического лагеря, многие обращают свои взоры на ту сторону океана - на Соединенные Штаты Америки и на Канаду. И если получить вид на жительство в первой стране невероятно сложно и проблематично, то иммиграция в Канаду представляется более легкой задачей. Я не буду описывать ни принципы, ни юридические процедуры, ни список документов и условий, которые необходимы для того, чтобы все прошло успешно, скажу лишь то, что Канада очень подходит нашим соотечественникам для того, чтобы переехать туда жить насовсем. Во первых политический климат в стране очень спокойный, можно сказать даже, что мы редко слышим о Канаде в мировых новостях, что конечно же говорит о стабильности этого королевства. Да да не удивляйтесь - Канада, это королевство...И выиграть внж по стартап визе по силам каждому. Вторая причина посмотреть на это удивительное государство - это практически полное климатическое совпадение с нашей родиной - переехав туда, вы увидите те же деревья, тот же снег зимой, что конечно же способствует боле быстрой и спокойной ассимиляции на новом месте жительства. Ну и третье - это большая русскоязычная диаспора, проживающая там, наличие которой также повышает шансы на то, что вы там приживетесь гораздо легче, чем в том же Таиланде например. По материалам https://prostartup.org. скачать dle 11.0фильмы бесплатно





