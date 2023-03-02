Специализированное предприятие предлагает по доступной цене пружины растяжения. Их производство осуществляется в соответствии с нормативными документами и ГОСТами. Для навивки применяются прутки и проволока сечением до 14мм. Пружины посте навивки подвергаются термообработке, ее режим зависит от марки стали. Для повышения выносливости пружины обрабатываются дробеструйкой. После обработки для стабилизации геометрических параметров производится технологическое растяжение. Важнейшим свойством подобных пружин является способность к деформации. Они восстанавливают первоначальную форму после окончания деформирующих нагрузок. Благодаря этому, подобные пружины используют в примитивных механизмах и сложных устройствах. Если Вам необходимо приобрести пружины растяжения, то следует связаться с нами - завод пружин выполнит ваш заказ.

Какие услуги оказывает компания?

Мы давно занимаемся реализацией пружин и упрощаем поиск клиентам. При разработке сайта был создан удобный и максимально простой каталог, записана видео-инструкция, где рассказывается подробно, как выбрать и пружинная проволока цена купить с помощью нашего сайта. Консультацию специалиста можно получить на сайте, по электронной почте и телефону. После выбора товара можно уточнить цены на пружины. Для облегчения поиска на сайте представлены подробные инструкции и справочные материалы. Стоимость пружины зависит от степени нагрузки, диаметра сечения, типа пружины. На складе всегда поддерживается широкий выбор пружин, и осуществить выбор достаточно легко. Компания осуществляет доставку пружин по всем регионам, что позволит Вам быстро получить заказ в любой точке страны.

Какие пружины предлагает компания?

Компания https://www.chelmash.com/ не только реализует пружины, но и является их крупнейшим производителем. У нас в этой сфере большой опыт, мы стремимся удовлетворить потребности клиентов в надежных и качественных пружинах различных типов. Мы предлагаем изготовление пружин растяжения по чертежам заказчика, наиболее востребованных пружин по серийным чертежам. Мы занимаемся также производством уникальных пружин, не имеющих аналогов, к которым относятся пружины с прямоугольным сечением или с большим диаметром проволоки. Вся продукция производится на современном оборудовании с тщательным контролем качества. Для заказа достаточно заполнить формы и приложить чертеж. Все условия обсуждаются индивидуально, что дает возможность производить продукцию, отвечающую заявленным требованиям.